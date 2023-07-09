Рынок электроэнергии нашел баланс после смены прайс-кепов, – Омельченко

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко оценил первую неделю работы рынка э/э после смены прайс-кепов и отметил, что рынок постепенно адаптировался к новым условиям.

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Эксперт отметил, что, несмотря на опасения скептиков, в сложных условиях дефицита и повышения потребления из-за высокой температуры, рост цены на РДН в период 1-7 июля составил всего лишь 20% или 570 грн/МВтг без НДС.

По его мнению, это было прогнозировано и обусловлено дефицитом генерации на фоне сезонного пика потребления из-за жары.

"Можно уверенно констатировать, что "популистические" прогнозы не оправдались, рынок сбалансировался и произошла коррекция цены на РДН. И эта разница фактически отражает повышенную потребность в э/э в условиях дефицита", - констатировал Омельченко.

Он отметил, что установка новых уровней прайс-кепов положительно влияет на конъюнктуру рынка и открывает возможности для покрытия пиков дефицита за счет импорта е/э.

В то же время Омельченко обратил внимание, что средневзвешенная цена на РДН на субботу, 8 июля, установилась на уровне 2 107 грн/МВтг. 24 июня цена составляла 2 712 грн/МВтг)", - отметил он.

По мнению Омельченко, такая ситуация свидетельствует о более качественной работе рынка за счет как раз рыночной регуляции цены, а не ручного управления.

Кроме того, по словам эксперта, уровень новых прайс-кепов позволил привлечь критически необходимый импорт электроэнергии из Европы (в частности, из Словакии) в дефицитные вечерние часы.

Напомним также, ранее в Укрэнерго заявляли, что надеются на достаточный уровень импорта э/э после установки НКРЭКУ новых прайс-кепов