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Рынок недвижимости находится в шаге от тяжелого падения: каковы сценарии развития

Александр Литвин
Рынки и компании
3 минуты
4,6 т.
Как будет развиваться рынок недвижимости в Украине

В Украине рынок недвижимости находится в кризисной ситуации. Себестоимость жилья растет, а спрос снижается. Всего аналитики называют три сценария развития ситуации.

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Об этом сообщает издание zagorodna. До войны 50% сделок на рынке квартир в Киеве были сугубо инвестиционными — люди вкладывали свои средства в недвижимость, сейчас таких сделок практически не существует. Люди покупают квартиры не для того, чтобы сдавать их в аренду или перепродавать, а больше для собственного проживания. Всего есть три сценария развития ситуации.

  • Негативный

Факторы:

  • надолго неопределенная ситуация на востоке страны;
  • уменьшение внешнего финансирования или его задержка;
  • значительная девальвация национальной валюты;
  • популизм нардепов в экономических вопросах, в том числе раздача несуществующих денег без источников покрытия расходов.

На рынке недвижимости присутствуют бывшие инвесторы, накопившие в собственности десятки и даже сотни квартир и нежилых помещений. Все нажитое "непосильным трудом" традиционно конвертировалось в элитные автомобили, предметы роскоши, но, прежде всего, в имения и квартиры на отечественном и зарубежном рынках недвижимости.

  • Стагнация

Факторы этого сценария:

  • продолжается отток категорий населения, имеющих право уезжать за границу:
  • женщин и детей до 18 лет, мужчин по медицинским показаниям, мужчин старше 60 лет, нелегальных беглецов;
  • экономика развивается нынешними косметическими темпами, что, учитывая гигантский размер прошлогоднего падения, означает депрессию;
  • увеличивается фискальная нагрузка на предпринимательство;
  • низкий уровень производства и доходов, высокодоходный бизнес скорее исключением, чем правилом.

Хрестоматийным примером экономической стагнации в мире является мирное, но "потерянное" десятилетие Японии (с 1990 по 2000 год). В этот период ВВП Японии рос чуть более чем на 1% в год.

Едва ли не основным стартером проблем в экономике этой развитой страны стал именно обвал на рынке недвижимости и фондовом рынке. Кстати, экономика Японии до сих пор окончательно не восстановилась.

Сегмент продаж на рынке недвижимости Украины сейчас – это классическая стагнация. Либо покупается относительно дешевое жилье преимущественно стоимостью не более 50 тыс. долл., либо квартиры просто арендуются, чтобы пережить сложные времена.

  • Оптимистичный

Третий вариант: постепенное восстановление, переходящее в бурное развитие и расцвет рынка недвижимости. Среди факторов не только окончание (по меньшей мере) острой фазы военных действий, но и следующие события:

  • партнеры приступают к программе восстановления украинской экономики;
  • в страну входят подкрепленные серьезными средствами программы с западными технологиями, ресурсами, инновационной интеллектуальной собственностью;
  • одновременно финиширует многолетнее переливание из пустого в пустое на антикоррупционном фронте;
  • ростки евроинтеграции распространяются на разные сферы экономики;
  • скачкообразно нарастает волна возвращения украинских беженцев;
  • украинцы получают достойные доходы, тратят заработанное не только на повседневную жизнь, но и на долгосрочные стоимостные вещи, в том числе и на недвижимость;
  • нормализуется финансовый рынок.

Конечно, основным драйвером при позитивном развитии событий будут служить темпы интеграции Украины в клуб цивилизованных европейских стран. Но никакого устойчивого обновления при любых, даже самых благоприятных обстоятельствах не произойдет, если рынок останется непрозрачным, цены – неадекватными, а проекты и концепции застройки – маргинальными.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за сумму в три раза меньше предложенной квартиры можно купить жилье в доме "от застройщика". Правда, при этом придется потратиться на ремонт.

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