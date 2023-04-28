Рынок недвижимости находится в шаге от тяжелого падения: каковы сценарии развития
В Украине рынок недвижимости находится в кризисной ситуации. Себестоимость жилья растет, а спрос снижается. Всего аналитики называют три сценария развития ситуации.
Об этом сообщает издание zagorodna. До войны 50% сделок на рынке квартир в Киеве были сугубо инвестиционными — люди вкладывали свои средства в недвижимость, сейчас таких сделок практически не существует. Люди покупают квартиры не для того, чтобы сдавать их в аренду или перепродавать, а больше для собственного проживания. Всего есть три сценария развития ситуации.
- Негативный
Факторы:
- надолго неопределенная ситуация на востоке страны;
- уменьшение внешнего финансирования или его задержка;
- значительная девальвация национальной валюты;
- популизм нардепов в экономических вопросах, в том числе раздача несуществующих денег без источников покрытия расходов.
На рынке недвижимости присутствуют бывшие инвесторы, накопившие в собственности десятки и даже сотни квартир и нежилых помещений. Все нажитое "непосильным трудом" традиционно конвертировалось в элитные автомобили, предметы роскоши, но, прежде всего, в имения и квартиры на отечественном и зарубежном рынках недвижимости.
- Стагнация
Факторы этого сценария:
- продолжается отток категорий населения, имеющих право уезжать за границу:
- женщин и детей до 18 лет, мужчин по медицинским показаниям, мужчин старше 60 лет, нелегальных беглецов;
- экономика развивается нынешними косметическими темпами, что, учитывая гигантский размер прошлогоднего падения, означает депрессию;
- увеличивается фискальная нагрузка на предпринимательство;
- низкий уровень производства и доходов, высокодоходный бизнес скорее исключением, чем правилом.
Хрестоматийным примером экономической стагнации в мире является мирное, но "потерянное" десятилетие Японии (с 1990 по 2000 год). В этот период ВВП Японии рос чуть более чем на 1% в год.
Едва ли не основным стартером проблем в экономике этой развитой страны стал именно обвал на рынке недвижимости и фондовом рынке. Кстати, экономика Японии до сих пор окончательно не восстановилась.
Сегмент продаж на рынке недвижимости Украины сейчас – это классическая стагнация. Либо покупается относительно дешевое жилье преимущественно стоимостью не более 50 тыс. долл., либо квартиры просто арендуются, чтобы пережить сложные времена.
- Оптимистичный
Третий вариант: постепенное восстановление, переходящее в бурное развитие и расцвет рынка недвижимости. Среди факторов не только окончание (по меньшей мере) острой фазы военных действий, но и следующие события:
- партнеры приступают к программе восстановления украинской экономики;
- в страну входят подкрепленные серьезными средствами программы с западными технологиями, ресурсами, инновационной интеллектуальной собственностью;
- одновременно финиширует многолетнее переливание из пустого в пустое на антикоррупционном фронте;
- ростки евроинтеграции распространяются на разные сферы экономики;
- скачкообразно нарастает волна возвращения украинских беженцев;
- украинцы получают достойные доходы, тратят заработанное не только на повседневную жизнь, но и на долгосрочные стоимостные вещи, в том числе и на недвижимость;
- нормализуется финансовый рынок.
Конечно, основным драйвером при позитивном развитии событий будут служить темпы интеграции Украины в клуб цивилизованных европейских стран. Но никакого устойчивого обновления при любых, даже самых благоприятных обстоятельствах не произойдет, если рынок останется непрозрачным, цены – неадекватными, а проекты и концепции застройки – маргинальными.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за сумму в три раза меньше предложенной квартиры можно купить жилье в доме "от застройщика". Правда, при этом придется потратиться на ремонт.
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