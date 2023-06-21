С 1 июля часть лекарств в Украине будут продавать только по электронным рецептам: что нужно знать

В Украине уже с 1 июля все медикаменты по программе "Доступные лекарства" будут отпускаться в аптеках только по электронному рецепту. Исключения сделаны лишь для прифронтовых территорий, где получить медпрепараты бесплатно или с частичной оплатой можно будет и по бумажному рецепту.

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Такие изменения предусмотрены постановлением правительства № 583. Так, по госпрограмме "Доступные лекарства" украинцы могут получить медикаменты для лечения таких болезней:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет II типа, инсулинозависимый и несахарный диабет;

хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма);

болезнь Паркинсона,

эпилепсия;

иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде.

Программу администрирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Она возмещает аптекам стоимость отпущенного пациентам лекарства, в случае необходимости пациент доплачивает оставшуюся сумму. Программа всегда требовала предоставления рецепта, просто с начала полномасштабной войны его можно было показывать в бумажном виде.

Возможность использования бумажного рецепта в рамках программы "Доступное лекарство" остается только для временно оккупированных территорий и районов, где ведутся активные боевые действия.

Электронный рецепт на лекарство – инструкция, как получить

Е-рецепты выписываются через электронную систему здравоохранения. Для оформления документа пациент должен обратиться к врачу, с которым у него заключена декларация.

Важно! Если рецепт нужен для получения препарата для лечения хронического или затяжного заболевания, а также продолжения лечения по ранее установленному диагнозу, личный визит к врачу не обязателен. В таком случае врач может выписать при обращении пациента по телефону, почте или через мессенджеры.

После приема врач выписывает е-рецепт. В процессе оформления врач обязан проверить телефон пациента, который указан в декларации. Для этого медработник называет код мобильного оператора и последние цифры номера.

Когда рецепт оформлен в электронной системе, на указанный номер пациента приходит SMS с двумя кодами для получения лекарств в аптеке – 16-значным (номер рецепта) и 4-значным (проверочный код). Пациентам, которым не пришло сообщение, врач можетраспечатать рецепт в виде информационной памятки.

Имея номер подтверждения, пациент может прийти в любую аптеку, которая присоединилась к программе "Доступные лекарства". Там потребуется сообщить 16-значный номер рецепта.

Фармацевт обязан в первую очередь предложить клиенту бесплатные варианты лекарств, после – с доплатой. Только после того, как препарат подобран, а пациент получил всю информацию о нем, он называет 4-значный код подтверждения. Это приводит к погашению рецепта.

Если в аптеке нет именно того лекарственного средства, которое желает получить пациент, он не называет код подтверждения рецепта и может обратиться в другую аптеку. Также можно заказать лекарственное средство, чтобы его доставили в выбранную аптеку через некоторое время.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как получить рецепт на лекарство, если живешь в селе. Информацию о том, является ли препарат рецептурным или безрецептурным, можно найти в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, которая прилагается к препарату, или на сайте госреестра лекарственных средств.

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