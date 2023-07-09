С начала лета ТЭС ДТЭК увеличили генерацию электроэнергии на 30%

С начала лета ТЭС ДТЭК отпустили в украинскую энергосистему на 30% больше электроэнергии, чтобы поддержать ее устойчивость в период повышенного потребления.

Видео дня

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, в последнее время из-за жары существенно возросла нагрузка на энергосистему.

"Потребление увеличилось. На этой неделе фиксируется одна из самых высоких температур за последние несколько лет. Поэтому увеличивается использование кондиционеров, увеличивается потребление электроэнергии. Ну, и увеличивается выработка этой электроэнергии. В общем, хочу сказать, за последние 2 месяца, только по нашим генерациям ( ДТЭК – ред.) увеличилась выработка электроэнергии на 20-30% по сравнению с этими же месяцами предыдущего года", – пояснил Салеев.

По его словам, потребление электроэнергии увеличилось на фоне потери энергетикой за период войны большого числа генерирующих мощностей.

"Часть мощностей находится на оккупированных территориях. В течение этой зимы во время ракетных обстрелов были разрушения и потеря генерирующих мощностей. Почти 5 гигаватт мощности было выведено из строя. Только по станциям ДТЭК было нанесено более 40 ударов со стороны врага, из-за чего мы потеряли 1, 4 гигаватта мощности", – рассказал Салеев.

Салеев подчеркнул, что энергетики активно готовятся к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом у компании увеличили плановые ремонты. Да, 7 энергоблоков ТЭС отремонтировано, еще 7 энергоблоков сейчас находятся в ремонтах. Компания также планирует почти в 1,5 раза – до 3,5 млрд грн – увеличить сумму средств, которая в этом году будет направлена на плановые ремонты.

Он отметил, что кроме плановых ремонтов необходимо восстанавливать и мощности, которые были остановлены в течение этой зимы после вражеских атак. Для этого компания пытается привлечь кредитное финансирование, чтобы возобновлять пострадавшие после массированных ракетных обстрелов энергоблоки.

Ранее сообщалось, что ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон.