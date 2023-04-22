С начала войны ДТЭК Энерго трудоустроил более 2,6 тыс. переселенцев

За более чем год полномасштабного вторжения более 6,8 тыс. украинцев получили работу на предприятиях ДТЭК Энерго, из которых 2,6 тыс. - переселенцы, сообщает компания.

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"С начала полномасштабного вторжения России в угледобывающие, энергетические и машиностроительные предприятия компании присоединилось более 6,8 тысяч новых работников. Львиная доля из них, а это более 2,6 тысяч человек, - украинцы, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий", - говорится в нем.

В компании отметили, что около 95% переселенцев трудоустроились на угледобывающих предприятиях ДТЭК Энерго. Большинство из них не имели шахтерской специальности и прошли переобучение прямо на производстве.

"В истории ДТЭК Энерго мы пережили и многочисленные переезды работников из опасных мест, и релокации наших предприятий. Поэтому понимаем и всегда стараемся поддержать людей, вынужденных покинуть свой дом из-за боевых действий", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, за последние полгода ДТЭК отремонтировал 9 энергоблоков ТЭС, ввел работу 19 новых рядов, а также отгрузил 181 тыс. тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.