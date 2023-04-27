В Великобритании зарегистрировали новую компанию, оформленную на имя так называемого главы Херсона Владимира Сальдо. Оформлению бизнеса в ноябре 2022 года не помешал тот факт, что Сальдо на тот момент уже находился под санкциями.

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Об этом сообщило издание Guardian. Отмечается, что речь идет о компании Grainholding Ltd., зарегистрированной в центре Лондона, в районе Хаттон-Гарден.

Ее капитал, согласно документам, составляет 1 млн фунтов стерлингов (около 1,25 млн долларов США). Половина акций компании принадлежит Сальдо, другая половина – гражданину Украины, чье имя в публикации не раскрывается.

Предатель Сальдо попал под санкции Великобритании за пять месяцев до регистрации фирмы. Еще в июне-2033 британское правительство объявило о заморозке активов Сальдо и запретило для него въезд в страну.

"Регистрационная палата Великобритании не требует подтверждения личности при создании компаний. Сальдо не ответил на вопросы о своей причастности к Grainholding Ltd., но его запись в санкционном списке была обновлена ​​после регистрации", – отмечает издание.

Таким образом, как подозревают в Guardian, власти Великобритании все же знали о связи компании с Сальдо. Представитель британского правительства отказался сообщить, были ли предприняты какие-либо действия против компании, которая по-прежнему числится в списке действующих. "Мы не комментируем отдельные случаи", – сказал чиновник.

Издание подчеркивает, что контроль Регистрационной палаты "настолько слаб, что одни только учредительные документы не являются подтверждением того, что Сальдо действительно создал Grainholding". При этом британское правительство уже предложило обязать людей, создающих компании, подтверждать свою личность. Эти предложения еще не приняты.

По данным СМИ, личные деловые интересы Сальдо довольно разнообразны – от строительного бизнеса до производства комплектов для йоги. Регистрация на его имя Grainholding, вероятно, свидетельствует о том, что список пополнилась торговлей сельскохозяйственными товарами.

В пользу этой теории свидетельствует и то, что на встрече с Владимиром Путиным в Кремле в апреле-2023 Сальдо говорил о торговле овощами. Правда, снабжать он собирался Россию, а не третьи страны, для чего могла бы пригодиться компания в Великобритании.

"Нет никаких свидетельств, что Сальдо или Grainholding были замешаны в коррупции или отмывании денег. Однако тот факт, что фирма была создана на имя путинского чиновника в условиях санкций, поднимает более широкие вопросы об отсутствии надзора за британскими компаниями", – отмечает издание.

Впрочем, отсутствие конкретных свидетельстве еще не говорит о невинности Сальдо на поприще легализации средств. Так, британские компании уже использовались в 52 крупнейших махинациях с коррупцией и отмыванием денег, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у Сальдо. Сам гауляйтер сбежал перед наступлением ВСУ на Херсон, но оставил после себя множество доказательств своего предательства и преданной службы Кремлю.

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