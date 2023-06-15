Сенаторы РФ, бывшая жена Путина, семья Лаврова и пропагандисты владеют виллами в Испании – расследование 

В Испании российские сенаторы, пропагандисты владеют целыми дворцами, квартирами недалеко от моря, виллами. Имущество здесь владеют и родственники самых высокопоставленных чиновников. На дорогих курортах купили квартиры родственники российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила.

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Об этом говорится в расследовании УП. Журналист Михаил Ткач побывал в Испании и изучил имущество, которое принадлежит россиянам. В Аликанте по информации издания находится вилла Людмилы Путиной casa de papá (дом папы). Получить выписку из реестра прав на недвижимое имущество не удалось, эту информацию испанские власти не предоставили. На территории сейчас живут россияне.

В Ла Загалета вилла площадью 1800 квадратов принадлежит российскому сенатору. Валерий Пономарев (сенатор от Камчатки) оформил недвижимость на свою дочь. Это один из самых элитных уголков Европы, недвижимость тут есть у миллиардеров со всего мира, звезд Голливуда, спортсменов и российских чиновников.

Недалеко живет и коллега политика Артем Шейкин (сенатор Амурской области). Вилла имеет непростую историю, российский сенатор разведен, недвижимость оформлена на компанию бывшей жены. Она возглавила компанию в 2021 году. Новый муж – Юрий Коротченко, бывший аукционер строительной компании, которая получает тендеры от Российской железной дороги.

Третий сенатор – Александр Брыксин. Он два месяца назад подарил баян российским военным. Сам же владеет элитной испанской недвижимости. Свое имущество здесь есть и у российского пропагандиста, режиссера Никиты Михалкова. Недвижимость на 25% принадлежит жене Михалкова Татьяне, и по 25% – детям.

Родственника Сергея Лаврова принадлежат три квартиры в элитном комплексе. Недвижимость оформлена на родителей зятя Александр Винокурова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты фонда российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального нашли в сети дневник бывшей жены Путина, который она якобы вела под вымышленным именем. После сопоставления фактов о пользовательнице Елене и Людмиле Путиной они пришли к выводу, что это один и тот же человек.

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