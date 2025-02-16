Сфера азартных онлайн игр набирает обороты: чего ожидать в 2025 году

В 2025 году ожидается дальнейший рост рынка онлайн-гемблинга до 107,7 млрд долларов США, а уровень проникновения пользователей увеличится до 6,6%. Регуляторы продолжат борьбу с черным рынком, сосредотачиваясь на создании привлекательных условий для игроков в легальном секторе.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании European Gaming and Betting Association (EGBA). В 2024 году валовой игровой доход (GGR) европейского рынка азартных игр достиг 137 млрд евро, из которых 40% (55 млрд евро) пришлось на онлайн-сегмент.

Несмотря на развитие легального гемблинга, европейский рынок сталкивается со значительной конкуренцией со стороны нелегальных операторов. По данным EGBA, в 2023 году черный рынок онлайн-гемблинга составил 21% от общего объема – примерно 13 млрд евро. Это вызывает беспокойство среди регуляторов, стремящихся усилить контроль над деятельностью нелегальных платформ и предложить игрокам более привлекательные условия в легальном секторе.

Правительства европейских стран принимают различные меры по борьбе с теневым рынком. Некоторые страны, например Франция и Германия, вводят жесткие ограничения на рекламу и накладывают высокие налоги на операторов. В то же время, Великобритания внедряет новые технологии для мониторинга деятельности онлайн-казино и выявления мошеннических платформ.

Индустрия азартных игр инвестирует значительные средства в меры по защите игроков. За последние четыре года компании вложили более 140 млн евро в программы ответственной игры, направленные на предотвращение лудомании. Исследование EGBA показало, что уровень проблемных игроков значительно варьируется от страны в страну: от 0,3% в Ирландии до 6,4% в Латвии. В ответ на эти вызовы операторы внедряют новые инструменты самоконтроля, включая лимиты на депозиты и систему самовыключения.

Аналитики ожидают, что европейский рынок онлайн-гемблинга продолжит расти. По прогнозам Statista, в 2025 году глобальный рынок онлайн-игр достигнет 107,7 млрд. долларов США, а к 2029 году эта цифра вырастет до 133 млрд. долларов. Ожидается, что ежегодный темп роста будет составлять 5,42%.

Число игроков также будет увеличиваться: к 2029 году их численность достигнет 291,4 млн человек. Уровень проникновения пользователей в сферу онлайн-гемблинга вырастет с 6,6% в 2025 году до 7,6% в 2029 году, а средний доход на одного пользователя прогнозируется на уровне 440 долларов США.

Несмотря на преобладание европейского рынка, США будут оставаться мировым лидером по доходам в этой сфере. В 2025 году американский рынок онлайн-гемблинга может принести 29,74 млрд долларов США. Самый высокий уровень вовлеченности пользователей ожидается в Канаде, где в 2025 году этот показатель достигнет 74,3%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, онлайн-казино Casino.ua заключило соглашение с поставщиком iGaming-решений EGT Digital. Сотрудничество предполагает интеграцию новых решений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!