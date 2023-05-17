Схему хищения топлива на 2 млрд грн вскрыли в "Укртатнафте": БЭБ сообщило о подозрении

Бывший и. о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" получил новое подозрение. Наряду с уклонением от налогов его обвиняют в хищении топлива на 2 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что речь идет об исполняющем обязанности первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" в 2019-2022 гг., тогда эту должность занимал Руслан Ляпка.

"Детективы БЭБ установили новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании", – говорится в сообщении БЭБ. Детективы объяснили, как работала схема хищений.

По данным следствия, руководство "Укртатнафты" незаконно переместило по магистральным нефтепроводам 72 тысячи тонн нефти-сырца. Сырье поступало с таможенных складов на территорию нефтеперерабатывающего завода для дальнейшего изготовления светлых нефтепродуктов.

"Топливо было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. Примерная стоимость продукции составляет более 2 млрд грн", – отметили в БЭБ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг должностных лиц компании, причастных к совершению незаконной деятельности.

Ранее бывшему и. о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 687 млн грн акцизного налога.

Детективы БЭБ уже обеспечили возмещение 605 млн грн в этом уголовном производстве. Средства уже поступили в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте детективы БЭБ изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн. Это свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!