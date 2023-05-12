Шопинг без приключений. Как безопасно заказывать и продавать товары в интернете

Покупка разных товаров онлайн – уже обычное дело для миллионов украинцев. Но как покупать так, чтобы не встретить мошенников как среди продавцов, так и среди покупателей?

Каждый покупавший онлайн сталкивался с ситуацией, когда продавцы из соцсетей, досок объявлений или маркетплейсов просят 100-200 грн предоплаты. И каждый раз это какая-то "рулетка" – получу товар или нет. От этой и других подобных ситуаций могут уберечь специальные сервисы для безопасных покупок, например, Сейф-сервис от NovaPay в мобильном приложении Новой почты. Чем полезна такая услуга, как это работает и действительно ли безопасно? Разбирался OBOZREVATEL, изучая клиентские истории.

"Сбросьте деньги на карту". Как выбрать надежный способ доставки заказа

Евгения Левицкая любит онлайн-шопинг и заказывает в интернете практически все: от товаров для дома до одежды и обуви. В девяти случаях из десяти ее просили перевести средства на карту перед отправкой товара. Это всегда было рискованно, ведь заказывала постоянно у разных незнакомых продавцов, но соглашалась на их правила.

"Каждый раз было внутреннее чувство дискомфорта – как из-за недоверия, так и из-за лишних действий. Берешь карточку, сбрасываешь 100-200 грн, потом делаешь скриншот, сбрасываешь продавцу и только потом получаешь подтверждение на отправку. А еще надо вычитать предоплату из общей стоимости товара, ведь я пользуюсь всегда наложенным платежом в отделении", – вспоминает опыт заказов собеседница.

"Постоянно покупая онлайн, я для себя определила несколько категорий продавцов. Первые просто бросают номер карточки и говорят: "переведите на нее средства". Вторые – дают реквизиты, и это кажется более заслуживающим доверия, как по мне. И третьи – оформляют покупку через Сейф-сервис, который гарантирует безопасность как продавцу, так и мне", – подчеркивает Евгения.

Впервые услугой Сейф-сервис через мобильное приложение Новой почты ей предложил воспользоваться сам продавец. "Он сам создал накладную в приложении Новой почты и заказал Сейф-сервис. Я получила уведомление об этом, – там же, в приложении, подтвердила заказ, деньги зарезервировались. А потом все, как обычно, – магазин выслал мне вещи, я пришла за ними в отделение. Только после того, как получила посылку и убедилась, что все подходит, деньги были переведены продавцу. Я уже дважды воспользовалась этой услугой. Первый раз я заказывала одежду, а второй – посуду для дома", – делится впечатлениями клиентка.

"Сейф-сервис в мобильном приложении Новой почты – как виртуальное рукопожатие"

Киевлянка Юлия Добрянская заказывает своему маленькому ребенку обувь в онлайн-магазинах. Но никогда не передавала деньги незнакомым продавцам, даже если ей нравились босоножки или кроссовки, потому что переживала, будут ли они отправлены. Поэтому сервис безопасных сделок от NovaPay ей пригодился.

"Благодаря Сейф-сервису я понимаю, что мы с продавцом виртуально "пожали друг другу руки", и это дает уверенность, что моя посылка точно дойдет. А средства магазин получит тогда, когда я удостоверюсь, что мне послали именно тот товар, который я заказывала. То есть я не делаю предоплату на незнакомого продавца, деньги резервируются через мобильное приложение, и только после того, как я осмотрела товар и сказала оператору, что я его забираю, они перечисляются продавцу", – делится впечатлениями Юлия.

Как клиентке Юлии в пользовании сервисом нравится то, что все платежи происходят исключительно в мобильном приложении Новой почты: "Здесь уже реализовать мошеннические намерения не получится, по крайней мере, "традиционным" способом – поддельными сайтами, смсками. Нет необходимости переходить на посторонние и потенциально фейковые ресурсы и страницы, никаких сообщений и уведомлений в мессенджерах. Мобильное приложение подделать невозможно: оно у вас или есть, или его нет. Если на вашем смартфоне оно отсутствует, воспользоваться Сейф-сервисом невозможно", – подчеркивает Юлия.

Почему это удобно не только для клиента, но и для бизнеса

Нередко у продавцов встречается серьезная "головная боль": клиент уверяет, что оплатил заказ, а на самом деле денег нет. Или клиент передумал и не пришел на почту забрать товар – отказывается оплатить и забрать. Тогда магазин сталкивается с процессом возврата посылки, оплатой за хранение и т.д.

Избежать этого можно с Сейф-сервисом. Небольшой магазин, инстаграм-бутик, большой известный маркетплейс – все могут бесплатно вернуть посылку в случае отказа клиента. Поэтому Сейф-сервис с удовольствием используют не только покупатели, но и бизнес, рассказывает Андрей Черных, руководитель отделения Новой почты в Горишних Плавнях.

"Покупатель сможет получить и осмотреть товар, который хочет приобрести, без предварительной оплаты. А продавцу сервис обещает, что товар ему вернут абсолютно бесплатно, если клиент от него откажется. То есть Сейф-сервис выгоден и безопасен как для покупателя, так и для продавца. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь только мобильное приложение Новой почты и привязанную к нему банковскую карту", – рассказывает Андрей.

Как воспользоваться сейф-сервисом. Простой гайд в несколько шагов

Продавец товара создает накладную в приложении Новой почты и в разделе "Управление посылкой" заказывает сейф-сервис; Покупатель получает push-уведомление с номером накладной и оплачивает товар в течение двух суток – исключительно в мобильном приложении: никаких смс и уведомлений в мессенджерах; Продавец получает уведомление, что товар оплатили, и присылает его заказчику; Как только покупатель получает товар, деньги направляются продавцу. В случае отказа денежные средства за товар и комиссию возвращают на счет покупателю.

Кстати, до 31 мая 2023 действует акционная фиксированная стоимость на пользование Сейф-сервисом – всего 20 гривен, без процентов от стоимости посылки товара. Посылка, оформленная через Сейф-сервис, может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, деньги – покупателю, а сделка будет отменена. Более подробно ознакомиться с Сейф-сервисом от Новой почты и NovaPay можно по ссылке.