Систему дипломирования моряков в Украине разблокировали: услуга появится в Дії

Административный суд Украины разблокировал работу обновленной системы дипломирования моряков. Они смогут снова получать квалификационные документы прозрачным и законным способом через Дію.

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Такое решение принял Шестой апелляционный административный суд. Он отменил постановление Киевского окружного административного суда (КОАС) по поводу постановления Кабмина №1499, сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

В итоге украинские моряки смогут просто и быстро получать услуги в сфере дипломирования через портал Дія. Как объяснил глава Минцифры Михаил Федоров, уже в ближайшие дни моряки начнут записывать на бета-тест услуги.

"Немного напомню суть. Согласно постановлению Администрация судоходства сформировала новую комиссию по дипломированию моряков. Тестирование стало проходить прозрачно, с учетом международных практик и требований, в электронной форме были установлены четкие критерии приема документов. За полгода, пока работала обновленная система, моряки получили 2000 квалификационных документов. Быстро и просто, без коррупционных схем", – отметил Кубраков.

Администрация судоходства уже готовилась к запуску электронного дипломирования – чтобы свести к минимуму человеческий фактор и коррупционные риски. Это также позволило бы морякам за границей получать услуги дистанционно.

"Но суд запретил Администрации судоходства выполнять полномочия, предусмотренные постановлением №1499, и фактически заблокировал процедуру прозрачного дипломирования моряков. Ведь то, что прозрачно и стандартизировано к международным требованиям, мешает тем, кто много лет привык зарабатывать на моряках", – объяснил министр. Новое решение суда разблокирует деятельность Администрации судоходства.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 14 февраля в Украине начала работу полностью обновленная Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства. Тогда единственным квалификационным тестом для моряков на подтверждение/продление квалификации стал всемирно признанный CES 6.0. Именно эта реформа предусматривала также максимальную автоматизацию процессов и цифровизацию услуг для моряков.

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