Сколько можно зарабатывать на OnlyFans в Украине и законно ли это: детали
OnlyFans – платформа, популярная в индустрии развлечений для взрослых, но также используется тренерами, фитнес-инструкторами, музыкантами, блоггерами и т.д. Особенно стала популярной в Украине во время COVID-пандемии, а в начале полномасштабного вторжения РФ с помощью сервиса неравнодушные украинки нашли способ переводить донаты на ВСУ.
Законен ли OnlyFans, как он работает и сколько зарабатывают украинские модели – узнавал OBOZREVATEL.
OnlyFans – законный или нет, есть ли ограничения?
Платформа OnlyFans в Украине не запрещена, а значит доступна для использования, рассказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат, юрист Ростислав Кравец. При этом есть определенные ограничения по контенту, который распространяется на платформе.
"Что касается отношения того контента, который включает в себя порнографию или другие запрещенные законодательством Украины вещи, то в данном случае нужно делать соответствующие экспертизы. И там не все аккаунты относятся к жесткому контенту, потому что есть просто эротика. На самом деле, в каждом отдельном случае каждого конкретного аккаунта нужно делать экспертизу для того, чтобы запрещать фактически доступ на территории Украины к тому или иному аккаунту, распространяющему порнографическую продукцию", – объясняет специалист.
Отметим, что OnlyFans не запрещает именно порнографические материалы. Однако есть определенные ограничения, в частности:
- видео сцен изнасилования;
- отсутствие согласия;
- сексуальное насилие, в том числе садомазохистское;
- увечье половых органов;
- торговля людьми;
- проституция;
- контент с лицами, не достигшими 18 лет.
"Да, конечно, там и на самой платформе есть определенные ограничения. Есть разные способы пройти эти блокировки. Исключительно можно привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют на этой платформе именно порнографические материалы, которые запрещены к обращению в Украине. Но для этого нужно провести соответствующую экспертизу", – отметил Кравец.
Как и сколько можно заработать на OnlyFans?
На платформе можно зарабатывать на платном контенте, ежемесячных подписках, частных сообщениях, чаевых и с помощью реферальной программы. В целом суммы отличаются, они зависят от популярности моделей.
Больше всего подписчиков на OnlyFans сейчас имеет модель Blac Chyna – около 16,2 млн человек, которые приносят ей по меньшей мере $20 млн ежемесячно. Как рассказывают украинские модели и свидетельствуют данные опроса активных креаторов, если продвигать свой аккаунт через другие соцсети, стабильно выкладывать фото и заниматься каналом, можно легко выйти на доход в $400-700 в месяц.
При этом средний заработок пользователей в целом значительно меньше – до $150-200. В свою очередь популярные модели могут зарабатывать от $1000 до $2500.
OBOZREVATEL ранее сообщал, что девушку из Кривого Рога, которая выкладывала свои интимные фотографии на платформе OnlyFans, приговорили к двум годам условно. Фото и видео, сделанные с помощью веб-камеры ноутбука ASUS и выложившей в свой профиль, признали продукцией порнографического характера.
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