Сотрудница "Укрпочты" украла у украинки пенсию, но компания не хочет ее компенсировать: детали скандала

Украинка утверждает, что одна из сотрудниц "Укрпочты" украла пенсию ее мамы за 9 месяцев. Сделать ей это удалось, подделав подпись. Более того, позже она в этом призналась, а графологическая экспертиза подтвердила факт подделки. Тем не менее, компания до сих пор не вернула пенсионерке деньги, а ее глава Игорь Смелянский заявил: сделано это будет только если дочь потерпевшей гарантирует, что суд между "Укрпочтой" и укравшей пенсию женщиной примет решении в пользу первой.

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О ситуации рассказала в Facebook дочь потерпевшей. Она также опубликовала заключение экспертизы.

"В августе 2022 года работница "Укрпочты" украла пенсию моей мамы за 9 месяцев, подделав подпись. Украла и через несколько дней уволилась. А потом призналась в содеянном. Мама в это время была за границей и физически не могла получить свою пенсию. Графологическая экспертиза подтвердила, что подпись не мамин, а работницы "Укрпочты". Сейчас май. "Укрпочта" до сих пор ничего не выплатила", – говорится в сообщении.

Что ответили в "Укрпочте"

Дочь пострадавшей также сообщила, что обращалась по этому вопросу напрямую в руководителю "Укрпочты" Игорю Смелянскому. Однако тот, по ее словам:

считает, что компания не несет ответственности за действия своих работников;

предложил выплатить средства только если дочь потерпевшей лично гарантирует, что суд между "Укрпочтой" и укравшей пенсию женщиной примет решении в пользу первой.

Сам же Смелянский в комментариях к сообщению о воровстве объяснил: "Укрпочта" не хочет выплачивать компенсацию пенсионерке, потому что потом может не получить этих денег от уже бывшей сотрудницы. Которая, собственно, и украла эти средства у пенсионерки.

"Когда мы выплачиваем средства пенсионеру, то пенсионер больше не является стороной дела. Пострадавшей становится "Укрпочта". Как думаете, сколько дел "Укрпочта против почтальона" довели до суда? Считанное количество, потому как "Укрпочта" большая и богатая, не будем наказывать того бедного почтальона. А сколько выигранных дел, когда потерпевший – пенсионер? Много. Потому что бабушку или дедушку жалко", – посетовал Смелянский.

Более того, подчеркнул он, до 2020 года в подобных ситуациях компания сначала выплачивала пенсионеру компенсацию – а потом начинала судиться с почтальоном. Однако якобы именно из-за нежелания судов принимать сторону "Укрпочты" эта практика была отменена.

"Укрпочта" выплачивает и проигрывает в суде – вор гуляет свободно с нулем наказания. Другой вариант – вор осужден и несет наказание. Какой вариант приводит к понижению краж?", – объяснил действия компании ее руководитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в одном из киевских отделений Райффайзен Банка клиенту выдали фальшивые 20 евро, что привело к задержанию его полицией в Германии. В банке уже пожаловались, что это ударило по его репутации, и начали разбирательство.

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