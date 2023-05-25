Создал преступную группу: миллионера из Львовщины объявили в розыск в Польше

Основатель группы компаний по производству соков TB Fruit Тарас Барщевский из Львовской области объявлен в Польше в розыск за создание преступной группировки. Ему грозит лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.

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Барщовский объявлен в розыск в Польше за "создание или управление группой или объединением с целью совершения преступления или налогового правонарушения". Также предприятия группы бизнесмена имеют миллионные задолженности по уплате налогов в соседней стране.

"Обвинения касаются создания в Польше организованной вооруженной преступной группировки, мошенничества в ущерб около 100 польским производителям и поставщикам фруктов, а также передаче имущества. Наиболее задокументированная нить ущерба составляет 15 миллионов злотых, но это начало дела", – сказал WP Wiadomosci адвокат Окружная прокуратура в Люблине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине осудили еще троих человек, занимавшихся пророссийской агитацией в интернете. Они оправдывали военные преступления российских оккупантов, а также подвергали сомнению существование Украины как государства. Впоследствии мужчина взялся за старое – он разместил в российской соцсети "Мой мир" несколько сообщений в поддержку окупантов и захвата РФ части территории на востоке и юге Украины.

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