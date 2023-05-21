Прежние цены больше неактуальны: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц цены подскочили почти на 1 тыс. грн – со средних 11 154 грн до 12 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн и 10 000 грн – таких объявлений насчитывается по 9,4%. А кроме того:

7 200 грн – 6%;

6 000 грн и 9 200 грн – по 5,7%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 9,6% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 800 грн – 8,4%;

12 000 грн – 6,7%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн и 15 200 грн – 8% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

10 400 грн – 7,6%;

8 800 грн и 20 000 грн – 4,6%.

Где снимать жилье дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, арендовать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 200 грн. Далее идут:

Соломенский – 10 000 грн;

Днепровский – 10 500 грн;

Подольский, Оболонский – 11 000 грн;

Святошинский – 11 500 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Где дороже всего

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – 21 081 грн. А также в:

Шевченковском – 15 500 грн;

Голосеевском – 15 000 грн.

Как правильно арендовать квартиру

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время риелторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можна было продать за неделю, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.

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