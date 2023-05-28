Старых цен больше нет: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Снимать жилье в Киеве стало дороже. Так, за последний месяц цены подскочили почти на 1 тыс. грн – со средних 11 292 грн до 12 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. Далее идут:

Днепровский, Соломенский, Подольский – 10 000 грн;

Оболонский – 10 750 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 20 000 грн. За ним следуют:

Голосеевский – 15 750 грн;

Шевченковский – 15 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 10,1%. А кроме того:

10 000 грн – 9%;

7 200 грн – 6,6%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 9,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 200 грн – 7,9%;

12 000 грн – 7,2%.

Какие расценки на съем 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 8,5% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

12 000 грн и 15 200 грн – 7,7%;

8 800 грн – 5,6%.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время риелторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можна было продать за неделю, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.

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