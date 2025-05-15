Стоимость выросла более чем на 50%: сколько теперь стоит любимое блюдо украинцев

В Украине в мае 2025 года стоимость борща выросла до 222 грн - за год это на 52% больше, а только за последние два месяца (с марта) цена подскочила на 20%. Полная версия блюда с хлебом, сметаной и чесноком стоит уже 232 грн против 185 грн весной.

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Об этом сообщили аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Индекс борща – это условный экономический показатель, который демонстрирует динамику цен на базовый набор продуктов для приготовления борща. Для расчета учитывают:

капусту – 250 г (май: 36,2 грн за 500 г);

свеклу – 500 г (14,1 грн за 300 г);

картофель – 300 г (10,3 грн);

морковь – 150 г (9,98 грн за 200 г);

лук – 100 г (4,48 грн за 150 г);

томатную пасту – 2 ст. ложки (35,08 грн за 140 г);

масло – 30 мл (2,7 грн);

свиные ребра – 500 г (109,5 грн).

Не учитывая специи, базовая кастрюля борща сегодня стоит 222 грн, тогда как в марте 2025 года она обходилась в 185 грн. Только за два месяца цена выросла на 37 грн или примерно +20%. Если добавить к борщу 50 г батона, 25 г сметаны и зубчик чеснока, полное блюдо стоит 232 грн, тогда как в марте аналогичный "комплект" обошелся в 185 грн. По сравнению с мартом, больше всего выросли в цене:

свиные ребра – с 97,35 грн до 109,5 грн (+12,5%);

– с 97,35 грн до 109,5 грн (+12,5%); свекла – с 8,1 грн до 14,1 грн (+74% за другой объем);

– с 8,1 грн до 14,1 грн (+74% за другой объем); морковь – с 9,47 грн до 9,98 грн (почти стабильная);

– с 9,47 грн до 9,98 грн (почти стабильная); томаты (паста) – стабильно держатся на высоком уровне – 35,08 грн.

Зато масло и лук остались почти без изменений. В марте также отмечали значительное подорожание овощей из-за импортозависимости, сезонных дефицитов и сокращения внутреннего производства. Особенно это касалось моркови и томатов, которые частично завозились из Турции.

Индекс борща - это простой и наглядный способ показать инфляцию и динамику роста цен на базовые продукты. Его еще называют "народным индексом", потому что он демонстрирует, как изменения в аграрном секторе, логистике или валютном курсе влияют на привычную жизнь украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшее время снизятся цены на тепличные овощи - помидоры уже подешевели до 70-100 грн/кг, огурцы - до 40-70 грн/кг. В то же время из-за весенних заморозков фрукты могут подорожать, а цена клубники пока держится на уровне 200-220 грн/кг.

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