Стоматология становится роскошью для россиян: из-за санкций цены взлетели на 250%

В российских регионах взлетели цены на услуги стоматологов. Кое-где рост превысил 250%. Причина кроется в санкциях и проблемах с логистикой, что привело к дефициту качественных расходных материалов.

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Сильнее всего подорожали протезы в Ингушетии. Там за год цена на стоматологические конструкции выросла на 256%, подсчитали росСМИ.

Еще один ценовой рекордсмен – Калмыкия. В этом регионе цена на изготовление коронки увеличилась за год на 133%. Там же серьезно подорожали пломбы. За них придется выложить на 70% больше, чем в 2022 году.

Дело в том, что для предоставления таких услуг требуются импортные инструменты, материалы и анестезия. Из-за санкций и вызванных ими проблем с логистикой эти товары стали дефицитными и подорожали в разы, рассказали стоматологи.

"Стоматологические препараты и инструменты стали стоить намного дороже: в два, в три, в десять раз. Приходится пациентам объяснять, почему лечение стало дороже", – сказала одна из стоматологов.

Кроме того, последние полгода наблюдается явная нехватка стоматологических анестетиков – современных препаратов артикаинового ряда ультракаин и убистезин, рассказал хирург-имплантолог из российской клиники. Такие анестетики более действенны, чем российские. К тому же они менее токсичны.

"Их тяжело официально достать, потому что сертификационные свидетельства закончены. Кроме того, минимальное количество поставок от официальных представителей привело к резкому росту цен. Приходится пользоваться аналогами, препаратом ораблок, например, который уступает по качеству, и пациенты это замечают", – рассказал стоматолог.

Дефицитным стал и пломбировочный материал Vitremer, который последние 20 лет используют в клиниках среднего и высокого ценового сегмента. Стоматологи применяли его во многих ситуациях: от пломбировки детских зубов и лечения пришеечного кариеса, заканчивая восстановлением зубов под протезирование.

"Он не имеет полноценных аналогов. Это исследованный, долгосрочно используемый и эффективный материал", – признают врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоматология далеко не единственная российская сфера, которая страдает от санкций. К примеру, в РФ начался дефицит пробок для вина – вместо них там теперь намерены использовать алюминиевые закрутки.

Единственным источником пробок для РФ являются Турция и Египет, которые продают их на 20-30% дороже, чем другие страны Европы ранее. В конечном итоге уже в скором времени это приведет к удорожанию вин в российских магазинах.

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