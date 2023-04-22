Страны ЕС блокируют украинский экспорт зерна: Болгария согласилась пойти на уступки

Болгария согласилась разблокировать экспорт украинского зерна. Проблемы по-прежнему остаются с Польшей и Венгрией.

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Во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева стороны согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузку, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", – говорится в сообщении.

Почему в ЕС против украинской агропродукции

Отдельные страны Евросоюза не имеют права принимать решения о торговых ограничениях, это полномочия Еврокомиссии, которая разрабатывает предложения и утверждает их в ЕС. Польша и Венгрия эти правила нарушили, они своими решениями запретили и экспорт, и транзит.

"Если от нашей продукции их рынок очень пострадал, то должно быть расследование на уровне ЕС, могли принять временные решения защиты рынка, в том числе квоты. Но это не может делать правительство какой-либо из стран ЕС, это должно быть решение на уровне всего Евросоюза. Это 27 стран, а не пять или одна", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай тоже уверен, что такие решения Польши и Венгрии нарушают и договор о функционировании ЕС, и ЗСТ ЕС с Украиной, и Соглашение об ассоциации. В Еврокомиссии сначала согласились, что должна быть единая позиция, а затем все же поддались влиянию 5 своих членов.

"Мы будем применять превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли по отдельным категориям зерна. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса... Мы начинаем расследование других чувствительных продуктов", – заявила на брифинге в Брюсселе директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант.

То есть фактически сначала Польша и Венгрия нарушили правила и ввели ограничения, а уже потом Еврокомиссия начала легализовывать такие ограничения. Также им дополнительно будет выделено 100 млн евро для того, чтобы компенсировать потери фермеров.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии OBOZREVATEL указал на еще одну проблему, о которой говорят упомянутые страны, – якобы плохое качество украинского зерна. "В значительной степени вопрос в производственных мощностях. Надо быстрее приближаться к стандартам, вводить контроль, чтобы использовать нормативы ЕС", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Болгарии Олеся Илащук и министр экономики Болгарии Никола Стоянов обсудили возможность углубления торговых отношений между странами. В ходе встречи, в частности, говорили об увеличении импорта украинского зерна и подсолнечника.