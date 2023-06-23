Страны Европы массово тестируют четырехдневную рабочую неделю: где уже есть и зачем нужна

Португалия в июне 2023 года присоединилась к странам, которые тестируют введение четырехдневной рабочей недели. Сторонники идеи предполагают, что при ее внедрении удовлетворенность работников повышается, а вместе с ней растет и производительность.

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По всей Европе профсоюзы призывают правительства внедрить такой формат работы на постоянной основе. В Euronews разобрались, как проходят такие эксперименты, а OBOZREVATEL выбрал главное.

В целом идея "четырехдневки" проста: сотрудники работают четыре дня в неделю, получая свою прежнюю зарплату. Однако в разных проектах по-разному распределяется количество рабочих часов: одни предлагают оставить стандартный рабочий день, другие – сделать работу в течение 4 дней более долгой, чтобы компенсировать потерю одного дня.

Португалия – проба пера

После успеха других пробных программ на континенте, Португалия присоединилась к списку стран, тестирующих концепцию четырехдневной недели. В рамках пилотного проекта 39 частных компаний подписались на участие в государственной инициативе в партнерстве с некоммерческой правозащитной группой 4 Day Week Global.

Ожидается, что компании-участники будут следовать "модели 100:80:100". Имеется ввиду: 100% оплаты за 80% рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать как минимум 100% производительность.

Португалия сейчас занимает третье место по продолжительности рабочей недели в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В стране 72% людей работают более 40 часов в неделю.

Исландия – первопроходец и лидер

В период с 2015 по 2019 год Исландия провела крупнейший в мире пилотный проект. В его ходе тестировала рабочая неделя продолжительностью 35-36 вместо традиционных 40 часов, без каких-либо сокращений заработной платы.

В тестовом этапе приняли участие около 2500 человек. Эксперимент был признан исследователями успешным, и исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени.

Исследование также привело к значительным изменениям в Исландии. Так, почти 90% работающего населения теперь имеют сокращенный рабочий день или другие льготы.

Исследователи обнаружили, что стресс и выгорание у работников уменьшились. При этом баланс между работой и личной жизнью улучшился.

Бельгия – все по желанию

Бельгия стала первой страной в Европе, которая официально приняла закон о четырехдневной рабочей неделе. Он вступил в силу еще в ноябре 2022 года.

Закон предусматривает, что работники получают право отрабатывать полную рабочую неделю за четыре дня вместо обычных пяти. То есть количество рабочих часов в каждый конкретный день для них увеличивается.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени. Если вы сравните нашу страну с другими, вы часто увидите, что мы гораздо менее динамичны", – заявлял премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Однако перспектива четырехдневной рабочей недели нравится не всем в этой стране. Критики идеи отмечают: многие сотрудники, работающие полный рабочий день, будут работать по очень много часов в день, чтобы получить "дополнительный выходной". А у многих других, таких как посменные рабочие, вообще нет возможности воспользоваться гибким графиком.

Великобритания – эксперимент признан "чрезвычайно успешным"

Ряд британских компаний провели шестимесячный тест четырехдневной рабочей недели. Теперь они планируют сделать более короткую рабочую неделю постоянной и называют свой эксперимент "чрезвычайно успешным".

Пилотная программа "четырехдневки" была запущена в Британии в июне 2022 года. В ходе теста было изучено влияния сокращения рабочего дня на производительность предприятий и благополучие их работников, а также воздействие на окружающую среду и гендерное равенство.

Около 60 британских компаний и более 3300 сотрудников подписались на участие в программе. Эксперимент курировали исследователи из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа, а также 4 Day Week Global и других правозащитных групп.

В результате подавляющее большинство – около 92% – компаний, принявших участие в тесте, решили сохранить политику четырехдневной недели после испытательного периода. Как и в случае с экспериментом в Португалии, сотрудники должны были следовать "модели 100:80:100", и им это удалось.

Кроме того, правительственный эксперимент с "четырехдневкой" уже запланирован в Шотландии (на 2023 год). Правительство Уэльса также рассматривает возможность проведения собственного теста.

"Это смелое предложение, но не более смелое, чем борьба за пятидневную рабочую неделю, оплачиваемый отпуск и оплату больничных, которые мы теперь принимаем как должное", – отметил член Senedd Джек Сарджент, комментируя возможность проведения эксперимента в Уэльсе.

Испания – пробная фаза

Пилотный проект в этой стране запустили в декабре 2022 года. Инициатором стала небольшая левая партия Más País, которой удалось получить одобрение правительства.

Ожидается, что эксперимент поможет малым и средним предприятиям сократить рабочую неделю как минимум на полдня без снижения заработной платы. По сути, ведется проверка возможности повышения производительности.

Компании, которые присоединились к программе, также могут получить помощь из государственного фонда в размере 10 млн евро. Для этого они должны разработать способы повышения производительности, которые компенсируют переход на работу в течение четырех, а не пяти дней.

Такие улучшения должны быть реализованы в течение года, при этом каждая компания должна оставаться в программе не менее двух лет. В течение первого года пилотного проекта правительство будет частично финансировать расходы на заработную плату и поможет финансировать обучение для повышения эффективности.

Швеция – неоднозначная реакция

В Швеции сокращение времени работы с сохранением полной оплаты труда было опробовано еще в 2015 году со смешанными результатами. Предложение состояло в том, чтобы попробовать шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового без потери заработной платы, но не всем понравилась идея тратить деньги на эксперимент. Даже левые партии считали, что реализовать это в больших масштабах будет слишком дорого.

Одним из примеров стало отделение ортопедии университетской больницы, которое перевело 80 медсестер и врачей на шестичасовой рабочий день и наняло новый персонал, чтобы наверстать упущенное. Реакция медперсонала была положительной, однако эксперимент также вызвал много критики и не был возобновлен.

Финляндия – планировали, но не ввели

Страна не стала внедрять четырехдневную рабочую неделю, несмотря на неоднократные спекуляции в СМИ на эту тему. Так, в 2023 году правительство Финляндии якобы хотело ввести четырехдневную рабочую неделю или также шестичасовой рабочий день.

Но после оказалось, что это была фейковая новость, которую правительству пришлось опровергать. Выяснилось, премьер-министр Санна Марин делала такое предложение в августе 2019 года, но идея не была включена в повестку дня правительства.

Германия – в лидерах и без реформ

В Германии одна из самых коротких средних рабочих недель в Европе. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), средняя продолжительность рабочей недели составляет всего 34,2 часа.

Тем не менее, профсоюзы призывают к дальнейшему сокращению рабочего дня. IG Metall, крупнейший профсоюз страны, также призывал к сокращению рабочей недели, утверждая, что это поможет сохранить рабочие места.

Согласно опросу Forsa, 71% работающих в Германии хотели бы иметь возможность работать только четыре дня в неделю. При этом большинство (59%) считает, что это должно быть достижимо и для работодателей. Среди последних в успех "четырехдневки" верят лишь 46%.

Пока неизвестно, будет ли такая мера реализована. Пока что эксперименты с рабочим временем в Германии проводят в основном небольшие стартапы. Они уверяют, что при внедрении четырехдневной рабочей недели повышается удовлетворенность работников, а вместе с ними и производительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев хотело бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.

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