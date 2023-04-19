Суд арестовал активы "Укрнефтебурения" Коломойского и передал их АРМА: что известно

В Украине арестовали активы компании "Укрнефтебурение", которую связывают с Игорем Коломойским и его партнерами Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом. Компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

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Решение об аресте принял Печерский районный суд Киева 7 апреля, сообщает "Цензор.нет". Арестованные активы компании уже 11 апреля были переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), что подтвердил собеседник Forbes в агентстве.

Ранее в рамках того же уголовного производства уже были арестованы корпоративные права трех предприятий россиянина Павла Фукса и экс-нардепа Игоря Котвицкого – ООО "Сахалинское", "Сириус-1", "Ист Юроуп Петролеум" (экс "Голден деррик"). Эти компании также работали на "Сахалинском" и подозреваются в незаконной добыче.

До 2009 года основным акционером "Укрнефтебурения" был бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В конце 2009-го он перепродал свою долю структурам группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые после операции сконцентрировали почти 90% компании.

В 2010-м "Укрнефтебурение" получило новую лицензию на разработку Сахалинского месторождения. Однако после прихода к власти Виктора Януковича лицензию у компании отобрали.

Но уже в 2013 году упомянутое ООО Фукса "Голден Деррик" стало преемником всех прав и обязанностей "Полтавнефтегазгеологии" ("дочка" госкомпании "Надра Украины") в разработке Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. После этого "Укрнефтебурение" незаконно вошло в состав участников совместной деятельности из-за наличия спецразрешения на пользование недрами.

"Укрнефтебурение" входит в список наиболее прибыльных компаний Украины. Однако в 2022 году компания уменьшила чистую прибыль до 3,77 млрд грн (с 5,65 млрд грн в 2021-м).

Контекст

Компания Фукса получила полный доступ к Сахалинскому месторождению после того, как государственная "Недра Украины" вышла из состава учредителей "Голден Деррик". Фирму в свое время создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий.

Он контролировал 67% компании, остальные принадлежали государству для того, чтобы бесплатно получать месторождения. Компанию переименовали в "Ист Юэроп Петролеум", в результате в руках Фукса оказались три десятка газовых месторождений. С выходом "Надра Украины" из состава учредителей государство фактически подарило олигарху свою долю в газовом бизнесе.

Партнер Фукса в "Ист Юэропе Петролеуме", по информации OBOZREVATEL, – народный депутат Виталий Хомутынник. Вместе с ним Фукс также контролирует акции "Укрнефтебурения". Долю в компании они также получили от беглого Ставицкого. Хотя сам Фукс и опровергает причастность к этой компании, олигарха неоднократно видели, когда он уходил из офиса Хомутынника.

Как сообщал OBOZREVATEL,10 февраля 2023 года, силовики приходили с ордерами на обыск домов и офисов Котвицкого и Фукса. Тогда была обнаружена документация, подтверждающая незаконные операции фирм экс-нардепа и олигарха. Также у них изъяли около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

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