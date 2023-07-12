Суд вернул 'трубу Медведчука' в государственную собственность Украины: что известно

Магистральный трубопровод "Самара – Западное направление", более известный как "труба Медведчука", вернули в государственную собственность. Решение принял Хозяйственный суд Житомирской области.

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Инстанция удовлетворила иск Фонда государственного имущества Украины о признании права собственности за государством на часть нефтепродуктопровода, расположенную на территории Украины. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"Нефтепровод был построен во времена СССР в 1957-1968 годах. После провозглашения независимости он должен был перейти в государственную собственность Украины. Однако этого не произошло. Многие годы этим активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт", – сказано в сообщении.

Как известно, Украина пыталась вернуть этот актив в государственную собственность не первый год. Судебные дела велись с 2011 года.

Поначалу Хозяйственный суд Ривненской области признал право право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода. Однако, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности по дочернему предприятию "Транснефтепродукта".

Так, в 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование обстоятельств передачи права собственности.

В НАБУ заявляли, что в основе нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. В связи с этим детективы обратились в суд с ходатайством об аресте актива и в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил его. С тех пор данный актив находится в управлении АО "Укртранснафта".

"ФГИУ, одновременно с расследованием правоохранительных органов, предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году Фонд госимущества подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать этот актив за государством. В конце июня суд принял сторону ФГИУ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым завладели лица, связанные с Медведчуком.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Службы безопасности сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

Также OBOZREVATEL писал, что в 2021 году "труба Медведчука" привела к масштабному загрязнению земель и воды. Закарпатская область оказалась на грани экологической катастрофы. Ущерб экологии региона оценивается более чем в 34 млн грн.