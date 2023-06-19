Такого не было никогда: как изменилась ситуация на рынке аренды квартиры и сколько стоит жилье в Киеве

В Украине в результате полномасштабной войны ситуация на рынке аренды кардинально изменилась. Киев больше не самый дорогой для аренды жилья город. Даже в небольших населенных пунктах рядом с Херсонской областью из-за большого количества переселенцев резко подорожало жилье.

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О том, как изменилась ситуация и сколько стоит квартира, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько стоит квартира в столице

"Спрос на жилье есть, но сейчас время арендатора. Раньше я мог с первого просмотра квартиру сдать, сейчас в среднем у меня на это уходит неделя-две. Арендаторы не хотят снижать цены, то, что вы видите в объявлениях, это скорее то, по какой цене хотят сдавать. На самом деле каждый готов немного уступить, если понравился квартирант", – рассказывает OBOZREVATEL столичный риелтор Максим.

По его словам, однушку в среднем можно сдать за 7-10 тыс. Квартира с ремонтом и в центре может стоить дороже, в элитных ЖК – 16-20 тыс. грн. По данным крупного портала недвижимости, в среднем стоимость однокомнатной квартиры за месяц снизилась на 6,27%. При этом, так как рынок находится в тени и сделки не регистрируют, точной статистики нет. К примеру, аналитики Bird подсчитали, что цены наоборот – выросли на 11% и составили около 10 тыс. грн за "однушку".

Половина всех квартир, которые сдают в аренду – стоят до 10 тыс. грн в месяц, независимо от количества комнат. Дешевле всего жилье, которое находится далеко от станций метро (около 6 тыс. грн за однушку).

Традиционная сезонность на киевской рынке недвижимости в этом году не состоится. К концу августа, вероятно, не будет наплыва студентов, также не приедут и сезонные сотрудники. "Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Тех, кто переезжает в Киев, ищет квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много", – говорит риелтор Юлия Курганова.

На стоимость аренды повлияло разрушение Каховской ГЭС, но только в соседних городах

Из затопленных регионов Херсонской области эвакуировали три тысячи человек, сообщили в Кабмине. Еще тысячи украинцев выехали самостоятельно. В результате в соседних областях произошла очередная волна наплыва беженцев. К примеру, в Кривом Роге Днепропетровской области значительно увеличилось число тех, кто ищет жилье.

"Я раньше квартиру за 2 тысячи сдавала, а сейчас такие упакованные трехкомнатные квартиры за пять тысяч сдают в аренду", – рассказывает жительница Кривого Рога. Речь идет о квартире с 15-летним ремонтом в хрущевке. Вырос также и спрос на продажу жилья.

"Я летом в доме живу на даче. Так вот проезжали мимо люди. Говорят, что вывезли только машины, но на таких машинах хороших приехали. Из Херсонщины, и спрашивают, а за сколько я дом продам. Ну я испугалась, не стала с ними говорить", – продолжает Тамара.

Большая часть переселенцев – украинцы, которые бежали из затопленных населенных пунктов без вещей и накоплений. Местные власти и волонтеры предлагают селится в пункты временного размещения, организовали хостелы. А вот аренда квартиры для большинства переселенцев – недоступная роскошь.

"Муж мой в машину не поместился, у нас своей машины нет. Я выезжала с соседями. У них дети, машина забитая. Вещи мои конечно не поместились, документы взяла, четыре тысячи гривен и сумку в руках. Уезжали мы уже по воде, нельзя было двери открыть, потому что машина бы заполнилась водой. Когда ехали, в машину еще люди просились, собаки на машину прыгали", – вспоминает переселенка Светлана.

Она вместе с еще одной женщины из соседнего села нашла бесплатное жилье в Кривом Роге – есть и те местные жители, которые предлагают квартиры бесплатно. Однако такие предложения – редкость, и чаще всего речь идет о дачах.

К примеру, "евродвушка" (кухня-студия и спальня) площадью в 45 квадратов сдается в Кривом Роге за 8 тыс. грн. За такую сумму можно найти квартиру в одном из спальных районов Киева.

Согласно статистики крупного портала недвижимости, сейчас в среднем однокомнатная квартира в Кривом Роге стоит 4,8 тыс. грн. Это на 11% больше, чем месяцем ранее. В то же время в Киеве спрос на недвижимость не изменился. Переселенцы охотнее едут в города, куда не долетают российские ракеты.

В Киеве дешевле, чем в западных областях

И до полномасштабной войны большей спросом пользовались однокомнатные квартиры. Сейчас же сделки с ними занимают львиную долю рынка. Даже во Львове, где спрос на аренду жилья взлетел и все еще находится на высоком уровне, за последний месяц стоимость "двушки" снизилась на 2,17% в среднем до 17,6 тыс. грн.

В то же время однокомнатные квартиры во Львове за месяц подорожали на 6,5%. Сейчас в среднем за однокомнатную квартиру придется заплатить 14,8 тыс. грн. Это значительно выше, чем стоимость жилья в столице.

Даже в небольшом, но безопасном, Ужгороде квартиры дороже, чем в Киеве. За однокомнатную квартиру в среднем придется заплатить 13 тыс. грн. При этом разница с "двушками" незначительная: 14 тыс. грн.

Рынок недвижимости – лакмусовая бумага для ситуации в экономике. Падение экономики, сокращение количества рабочих мест, падение реального размера зарплат, релокация бизнеса – все это отобразилось и на рынке аренды. А до тех пор, пока полномасштабная война продолжается, полноценно рынок возобновится не может.