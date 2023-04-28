"Такого за 11 лет еще не видела": риелтор рассказала о ситуации на рынке аренды в Киеве

"Спрос на рынке аренды жилья в Украине значительно снизился. Цены на съем квартир значительно меньше довоенных, но выше, если сравнивать со стоимостью прошлой весной.

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Об этом рассказала OBOZREVATEL риэлтор Юлия Курганова. Она отметила, что владельцы квартир не хотят снижать цены на аренду.

"Владельцы не очень сейчас хотят опускать цены, но спрос почти "на нуле". Такой ситуации, которая сейчас с арендой недвижимости, я вам честно скажу, за 11 лет еще не видела. Такое впечатление складывается, что в Киев перестали ездить люди. А если брать в процентах, то, конечно, они (цена. – Ред.) еще не дошли до уровня, который был до войны, но выше, чем были прошлой весной, когда вообще еще было не понятно, что и как будет с войной", – отметила риелтор.

Курганова добавляет, что сейчас, вероятно, происходит снижение цены на аренду квартир из-за того, что люди перестали ехать в столицу. По ее словам, если в прошлом году в Киев хотя бы приезжали переселенцы, то сейчас и их уже нет.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что украинцы, которые ищут квартиру для съема, возвращаются к стандартным требованиям и выбирают жилье по состоянию помещения, локации. Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, рассказал, что во время периодических отключений света, когда РФ обстреливала энергоинфраструктуру страны, люди искали в основном дома на нижних этажах домов и с наличием газовых поставок.

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