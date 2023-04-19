Тариф на электроэнергию украинцам пересчитают: сколько теперь придется платить за каждый кВт*час

Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить примерно на 40%. В результате вместо 1,44-1,68 грн за каждый кВт*час придется платить около 2,5 грн. При этом также могут принять решение о разделении тарифов зависимо от объемов потребления (подобный механизм действует и сейчас).

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Об этом говорится в материале UE. "Тарифы на электроэнергию не возрастут в четыре раза, то есть к расчетной стоимости электроэнергии, Предполагаю, что они повысятся примерно на 30-40% – до 2,3-2,5 грн за кВт*час", – пояснил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что в Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают сразу несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа. Одна из них предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другая – разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

"Что касается возможных вариантов, то в правительстве должны рассмотреть широкий спектр: от разового приведения цен до рыночно оговоренного уровня (шоковая терапия). Однако в случае такой "терапии" должна быть соответствующая защита уязвимых категорий потребителей путем адресного субсидирования. Также возможно многоэтапное повышение тарифов в течение определенного длительного периода (например, двух и более лет)", – считает эксперт Богдан Серебренников.

А еще, по мнению эксперта, могут рассматриваться варианты дифференциации ставок тарифа. К примеру, в зависимости от месячного объема потребления, как сейчас. Возможно, вместо нынешнего одного, стоило бы попытаться применить два порога потребления и соответствующие три ставки тарифа.

Богдан Серебренников считает, что, вероятнее всего, правительство выберет какой-то мягкий вариант постепенного поднятия тарифа с соответствующими защитными механизмами адресного характера. Или снова отложит эту реформу до "лучших времен", когда уже будет трещать по швам и не останется никакой другой возможности, кроме поднятия тарифа для населения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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