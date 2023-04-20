Tesla меняет бизнес-стратегию – рост продаж будет ставить выше прибыли: что это значит

Илон Маск заявил, что отныне автогигант Tesla будет ставить в приоритет рост продаж электрокаров, а не прибыль. Изменение стратегии связано с глобальным ослаблением экономики. Это означает, что цены на электромобили компании, вероятно, продолжат снижение.

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Заявление Маска прозвучало на фоне выпуска финансовой отчетности компании, которая в разрезе прибыли показала неутешительные результаты. Так, Tesla получила самую низкую квартальную валовую прибыль за два года, пишет Reuters.

"Лучше продать большое количество автомобилей с более низкой маржой и использовать эту маржу в будущем", – сказал Маск аналитикам на телефонной конференции. Он отметил, что в Tesla заказы производителя уже превысили производство, несмотря на неопределенность на рынках.

До публикации отчета Tesla в шестой раз с начала 2023 года снизила цены на электромобили в США. Также в рамках нового подхода автогигант снижал цены в Китае.

В общей сложности цены на автомобили снизились уже на 14-25% в зависимости от модели. Таким образом компания продолжает бороться со слабеющим спросом, ростом цен и увеличением конкуренции на рынке.

Маск рассчитывает, что поставки автомобилей в этом году достигнут хотя бы 1,8 млн шт. Ранее говорилось о планах продать 2 млн электрокаров Tesla.

Как сообщал OBOZREVATEL, Tesla поспешила и потеряла почти $500 млн на биткоине. С момента, когда производитель электрокаров объявил о распродаже своей криптовалютной копилки, стоимость биткоина выросла более чем на 50%. Таким образом, если бы компания подождала еще 9 месяцев, то дополнительно заработала бы почти полмиллиарда долларов.

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