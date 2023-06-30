Tinder полностью отключился в России: там уже придумали "отечественную замену"

С сегодняшнего дня, 30 июня, приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Теперь в приложении нельзя пользоваться его основным функционалом – "свайпать" анкеты людей. Кроме того, Tinder исчез из магазинов Play Market и App Store в РФ. Тем временем в России уже придумали "замену".

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Уход из страны-агрессора компания – владелец приложения Match Group анонсировала еще два месяца назад, в начале мая. Тогда руководство компании заявило Reuters, что у компании были веские причины покинуть Россию, в том числе решение Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", – заявили тогда в компании.

Кроме того, платные подписки в Tinder в России также перестали автоматически продлеваться с 30 июня. За ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства. Однако как именно это будет происходить, учитывая блокировку международных платежей для карт Visa и Mastercard, пока не ясно.

Как отмечают россияне в соцсетях, сохраненные чаты в приложении пока остались. "Можно поностальгировать или вспомнить о своих неудачах", – отмечают российские пользователи.

ФСБ не спит – что будет в России вместо Tinder

В качестве местного "аналога" Tinder в РФ продвигают новое приложение "VK Знакомства". Оно базируется на платформе ВКонтакте, которая славится полным предоставлением данных пользователей российским властям в целом и ФСБ в частности.

"VK Знакомства" презентовали в форме отдельного приложения. Функционал полностью скопирован с Tinder – пользователь "свайпает" и ждет "метча". Также есть платные функции, например суперлайк (особый комплимент).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что спецслужбы РФ используют Tinder для вербовки военных и политиков в Германии. Путем построения отношений с влиятельными лицами шпионки надеются получить нужную им информацию.