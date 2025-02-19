Трамп пугает мир новыми 25% пошлинами: какие страны попадут "под огонь" теперь

Президент США Дональд Трамп планирует в рамках начатой им тарифной войны ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции. В этот раз следует готовиться производителям из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и Мексики.

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Как пишет Bloomberg, официально об этом шаге будет объявлено 2 апреля. "Я, наверное, сообщу вам это 2 апреля, но это будет около 25%", – ответил 18 февраля Трамп на вопросы журналистов о своих планах по пошлинам на автомобили.

А на аналогичный вопрос о фармацевтической продукции и полупроводниковых микросхемах он сказал: "Это (пошлины. – Ред.) составит 25% и выше, и в течение года они вырастут еще выше".

Трамп добавил, что хочет дать иностранным производителям время, чтобы перенести производство в США. В таком случае они смогут уйти от тарифов, отметил американский президент.

Когда они переезжают в Соединенные Штаты и имеют здесь свой завод или фабрику, тарифов нет. Поэтому мы хотим дать им небольшой шанс", – сказал глава Белого дома.

Эксперты отмечают, что новые ввозные пошлины на автомобили могут кардинально изменить американскую автоотрасль, поскольку в прошлом году в США было импортировано около 8 млн легковушек и легких грузовиков. Это около половины продаж всех автомобилей в США.

Такая тарифная политика Трампа может задеть европейских и азиатских автопроизводителей. Самый сильный удар может быть нанесен Volkswagen AG и Hyundai Motor Co.

Впрочем, Трамп не отметил – эти меры будут направлены против конкретных стран или будут касаться всех транспортных средств, импортируемых в США. Также непонятно, освободят ли от дополнительных пошлин (если их все-таки введут) автомобили из Канады и Мексики, с которыми заключено соглашение о свободной торговле.

Такая тарифная политика может сильно задеть Мексику и Южную Корею, поскольку экспорт легковых автомобилей в США составляет соответственно 2,4% и 1,8% валового внутреннего продукта этих стран. А наиболее уязвимы к росту тарифов на полупроводники Малайзия и Сингапур.

На этом фоне главный экономист Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсиа Эрреро отметила, что тарифная война Трампа в Азии вышла за пределы Китая. "Тот, кто считал, что остальная Азия за пределами Китая может стать победителем в этой торговой войне, ошибался", – констатировала она.

В то же время отраслевые эксперты, а также лоббистские группы прогнозируют, что новые пошлины на автомобили будут иметь далеко идущие последствия, в частности приведут к дополнительным расходам для отрасли и повышению цен для конечных потребителей. Кроме того, другие страны уже пообещали отплатить на применение пошлин – под их удар могут попасть товары, произведенные в республиканских штатах, где наиболее сильная поддержка Трампа.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп планирует экономические войны с дружественными к США странами, но это может сказаться на стоимости жизни именно его избирателей. Поскольку пошлины, которые он ввел на сталь и алюминий в прошлую каденцию, только сделали американских производителей менее конкурентоспособными.

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