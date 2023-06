У житті кожної компанії одного дня настає момент, коли вона може собі дозволити більше робити для спільноти, яка користується її продуктами чи послугами. Так виникають КСВ-проєкти, які за хороших обставин перетворюються на системну допомогу суспільству.

Але багато малих і середніх компаній не можуть вибрати, куди докласти зусиль. Мільярдні бізнеси мають розкіш опікуватися кількома напрямками. Політика й порядок денний дуже спонукає дбати про екологію. Внутрішня справедливість штовхає допомагати незахищеним групам населення. То що ж обрати?

Наведу кілька ідей, які можуть надихнути вас знайти Свій Шлях до корисної благодійності.

1. Little Island у Нью-Йорку

"What was in my mind was to build something for the people of New York and for anyone who visits — a space that on first sight was dazzling, and upon use made people happy", — цитує американського медіамагната Barry Diller сайт Hudson River Park’у. Він говорив про відновлення пошкодженого ураганом пірсу 54 у Хадсон парку.

Коли місцеві чиновники прийшли до бізнесмена з пропозицією профінансувати відновлення території, той відмовився. Йому не сподобався простуватий проєкт. Близько тижня Баррі Діллер ходив із думкою про пірс. Потім повернувся з амбіційною пропозицією, яка значно перевищувала початковий бюджет. Але й візуально-функціональні характеристики були кращими.

Фундація бізнесмена та його дружини фешн дизайнерки Діани фон Фюрстенберг профінансувала оновлення території. $260 млн — вартість будівництва, $120 млн — на утримання. Зараз різнорівнева територія, яка тримається на тюльпаноподібних опорах, є улюбленим місцем для дозвілля нью-йоркців.

Це не перший проєкт публічної розбудови впливової пари. У 2011 підприємці виділили грант у $20 млн для облаштування the High Line.

Цей приклад філантропії вчить нас бути уважним до того, що нас оточує. Не обов’язково рятувати ліси Амазонії, якщо ви не занурені в тему. Можна привести до ладу публічний простір у місті, де працює ваша компанія, хай навіть це просто занедбаний сквер.

2. Animal ініціатива від Subaru

Звучить дивно, адже бізнес із виробництва і продажу автомобілів ніяк не пов’язаний зі сферою покинутих тварин. Автогігант нам доводить, що це не має значення. Якщо ти хочеш змінити життя своєї спільноти на краще, то можеш зосередитися на будь-якому аспекті.

"Each year approximately 6.3 million companion animals enter shelters", — говорить сайт Subaru. Компанія прагне допомогти якомога більшій кількості тварин. Разом із партнерами — зокрема, ритейлерами — Subaru виділила $42 млн на допомогу. Гранти отримали національні й місцеві організації, які лікують, рятують та знаходять дім для тварин. Поки я пишу ці рядки, їхня кількість сягає 350 тисяч.

Ініціатива діє з 2015 року. "Собачий" фокус Subaru пояснює наявністю собак у 60% власників автомобілів бренду. Непрофільний соціальний проект від автогіганта вчить нас бути уважними до споживачів наших послуг. Найкращі ідеї про те, як покращити життя спільноти, приходять від самих людей.

3. Протезування втрачених кінцівок

Тут дозволю собі згадати ініціативу Techiia Foundation. Соціальні проєкти нашого холдингу завжди були сфокусовані на українській медицині. Це мій особистий пріоритет, позаяк я виріс у родині лікарів і з перших вуст знаю про проблеми галузі. Тому Фундація почала забезпечувати якісним обладнанням найбільш навантажені державні лікарні. Згодом ми взялися фінансувати реабілітаційний центр для дітей після онколікування та з важкими діагнозами.

2022 рік приніс нам нові виклики та трагедії. Через російську агресію Україна потребує ще більшої уваги до людей та їхнього здоров’я. Серед них — військові та цивільні, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій.

У 2023 році ми стартували проєкт протезування. Люди, що з якихось причин не потрапляють під державну чи інші програми, можуть звернутися по допомогу. За можливості ми разом із партнерами встановлюємо той вид протезу, який людині найбільше підходить. Як правило, це вартісні апарати.

Перша людина, яка отримала якісний протез, уже проходить реабілітацію і рахує дні до повернення на службу. Виходячи з наших ресурсів та розподілу в інші проєкти, ми ставимо собі скромну мету — до десяти протезованих за цей рік. А далі побачимо. Можливо, як і решта наших ініціатив, проєкт стане постійним. Бо людей, яким потрібна такого виду допомога, багато. Настільки, що українське Мінсоцполітики не готове розголошувати такі дані.

Наш проєкт не змінює хід історії, не має глобального впливу, але може повертати конкретним людям свободу руху. І для них це буде важливіше за наукові відкриття та світові досягнення.

Три приклади, які я навів, мають різні масштаби й бюджети. Таких прикладів могло бути тридцять, триста, три тисячі. Кожен із нас може обирати сферу, через яку покращить життя людей. Важливо дивитися на соціальну відповідальність ширше й не боятися брати під опіку напрям, який буде вам по серцю й кишені, навіть якщо світові медіа про нього не кричать.