Цена одного из самых доступных фруктов может резко измениться: чего ждать украинцам

В 2024 году ожидается значительно больший урожай яблок по сравнению с предыдущим годом. Учитывая это, цены на эти фрукты могут быть значительно снизиться.

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Как сообщает EastFruit, так считает совладелец фермерского хозяйства в Черновицкой области Владислав Макаренко. Он объяснил, что из-за неурожая в прошлом году сады набрались сил и могут компенсировать прошлогодний дефицит яблок в этом году.

"Если погодные условия складываются нормальные, обычно год с плохим урожаем сменяется годом с перепроизводством. Если на сад повлияли стихийные явления, например, мороз, он не только недополучает урожай, но и отдыхает без него, то есть лучше готовится к его увеличению в следующем году – закладывает почки", – рассказал аграрий.

Макаренко напомнил, что в 2024 году сады были с нулевым или близким к нулю плодоношением. Но при отсутствии каких-то непреодолимых форс-мажоров в этом году производство яблок может быть чрезмерным.

Но если яблок нового урожая в Украине все же будет столь же мало, руководитель другой агрокомпании Владимир Гуржий советует, как и в прошлом сезоне, закладывать их в хранилища, а не сливать в переработку. Это особенно касается плодов высокого качества для свежего рынка, пишет Agrotimes.

"В прошлом году производители пошли по пути наименьшего сопротивления и продали яблоко за 12-14 грн/кг, а сегодня могли бы продавать вдвое дороже", – объясняет он. В то же время эксперт признал, что у этого процесса есть много составляющих, которые находятся вне зоны контроля многих игроков рынка – например, статистика.

"Чтобы делать суждение, нужно работать с большими массами продукции на разных направлениях сбыта и географии поставок", - подчеркнул Владимир Гуржий.

Между тем, аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин пояснил, что в марте Украина впервые за многие годы стала нетто-импортером яблок. Ранее импорт начинал превышать экспорт в конце сезона – поздней весной и летом.

В последний раз такое случалось в 2017 году. В целом с июля 2024 года по март 2025 года страна экспортировала менее 16 тыс. тонн яблок, что явилось самым низким показателем с сезона 2020/21 года.

Учитывая это, в этом году аграрии даже не готовили прогнозы для анализа, отметил Владимир Гуржий. Он также подтвердил, что объемы экспорта яблок в 2024/2025 году стали одними из самых маленьких со времен пандемии. Однако высокие цены на яблоки обеспечили одни из самых больших заработков от экспорта.

"Если сравнить Украину с другими странами Европы мы значительно просели в рейтинге экспортеров по объемам продукции. И это притом что почти все страны Европы сталкивались с одинаковыми погодными проблемами", – эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе цены на яблоки в Украине выросли на 85-90% по сравнению с прошлым годом. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, ростом затрат на производство, уменьшением объемов производства и экспортом качественной продукции.

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