Кабмин анонсировал значительное удорожание алкоголя: на сколько вырастет и почему это зеленый свет для контрафакта

Правительство ищет дополнительные источники пополнения бюджета. Решили идти по самому простому пути – увеличить цены на алкоголь. Об этом говорилось в проекте постановления Министерства экономики, которое 12 июля было опубликовано на сайте ведомства.

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Озвучены основные цели такого шага: экономические – увеличение поступления в бюджет и помощь производителям, а также социальная – уменьшение смертности от потребления алкоголя.

Через некоторое время этот документ исчез с официального сайта министерства. Причина – производители алкоголя остались недовольны. Они хотят, чтобы цены были повышены больше, чем было прописано в первом варианте постановления.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с рынком алкогольных напитков после повышения минимальных цен и как это отразится на покупателях.

Бюджетные неурядицы

С начала 2023 года дефицит общего фонда госбюджета составил 401,9 млрд гривен. Об этом сообщила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

"За первые 5 месяцев 2023 года поступления общего фонда государственного бюджета составляли 1,481 трлн грн. Из них внешние источники составили 723,8 млрд грн (или почти половину), а внутренние – 757,4 млрд грн", – сообщила Роксолана Пидласа.

В нынешней экономической ситуации альтернативных путей покрытия дефицита бюджета у правительства немного. Один из них является традиционным для подобных ситуаций – увеличение стоимости алкоголя.

По расчетам Минэкономики, "реализация проекта постановления обеспечит приведение минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков в соответствие с законодательством и увеличит поступления в государственный и местный бюджет в размере около 500 млн грн".

Страдания производителей

После начала войны в Украине была запрещена продажа алкоголя, что привело на определенный период к остановке предприятий отрасли. С течением времени ограничение было отменено, но это решение спровоцировало рост теневого рынка.

На сегодняшний день владельцы производств жалуются на то, что увеличилось налоговое бремя, комплектующие для производства и энергоносители подорожали, идентично и с ценами на сырье.

В Министерстве экономики подчеркивают: "минимальные цены, которые сегодня присутствуют, не соответствуют реальным расходам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требуют корректировки".

По словам чиновников, реализация продукции по экономически обоснованным ценам позволит обеспечить функционирование предприятий и повысит их прибыльность.

На сколько вырастет цена

Проект постановления (до его отправки на доработку) предусматривал повышение размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в таких величинах: на водку и ликеро-водочные изделия – на 13%, виски, ром и джин – на 25%, коньяк (бренди) вырастет на 11-12%. Значительно увеличится цена на винодельческую продукцию: обычные (не игристые) вина – на 62%, сидр и перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки – на 61-71%, вина игристые и газированные винные напитки – на 28%. Однако эти цифры после корректировки документа возрастут еще больше.

Зеленый свет для контрафакта?

Кардинальное ухудшение экономической ситуации в стране часто создает ситуацию, когда люди прежде всего смотрят на цену, а уже потом на качество. Учитывая это, эксперты рынка говорят о возможных проблемах для отрасли после повышения минимальных цен на алкоголь. По их мнению, от такого шага выигрывает именно теневой сектор, ведь при падении покупательной способности населения растет доля контрабанды и контрафакта. Именно поэтому, пытаясь пополнить бюджет, правительство может получить еще большую "серую дыру" утечки налоговых поступлений.

В результате повышения минимальных цен на алкоголь пострадает сегмент самых дешевых напитков – например, в сегменте водки он занимает более 90%, хотя и имеет тенденцию к снижению, – считают в аналитической компании Pro-Consulting. – Так или иначе, рынок в 2023 году покажет тенденцию к восстановлению из-за продления разрешенного времени реализации алкоголя и отмены сухого закона. Производители смогут улучшить маржинальность производства, однако, возможно, за счет уменьшения объемов продаж. Со своей стороны, конечный потребитель вынужден будет платить за дешевый алкоголь больше. Рост минимальных цен, в свою очередь, позволит активизироваться производителям контрафакта. Поэтому поступления в государственный бюджет могут уменьшиться за счет перехода части рынка в тень", – констатируют в Pro-Consulting.

На сегодняшний день до 40 процентов производства крепкого алкоголя в Украине находится в тени – такие данные озвучили участники заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. По информации депутатов, на территории страны неучтенный спирт производят на двух десятках спиртзаводов. Некоторые из них выпускают только контрафакт, другие — частично работают "в белую", частично – по "серым" схемам. Неофициально изготовленный спирт используют при производстве ликеро-водочных изделий, и таким образом он легализуется.

Что касается ответственности за изготовление контрафакта, то по статье 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" (в том числе спирта и алкогольных напитков) – карается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества для изъятия и уничтожения.

Покупатели не почувствуют

"Увеличение минимальных цен на алкогольные напитки, инициированное Минэкономики, не приведет к удорожанию продукции в сетях, – считает исполнительный директор ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман. – В последний раз они пересматривались еще в 2018 году, но за этот период увеличились налоги, выросла стоимость на комплектующие, энергоносители и сырье. Относительно проекта постановления, опубликованного Минэкономики. Его оперативное исчезновение из официального поля говорит лишь о том, что указанный там уровень роста цен не соответствовал экономически обоснованным расчетам, которые предоставлялись в министерство производителями всех видов алкогольных напитков. Они надеются, что минимальные цены будут пересмотрены. Надо понять главное – озвученные Минэкономики новые цены уже давно находятся на полке торговых сетей. О чем можно говорить, когда, например, сегодняшняя минимальная стоимость того же вина при старой редакции постановления №957 составляет 40 гривен. Кто-то сможет найти в магазине такую цену? Конечно, нет. Поэтому изменения в этом направлении очень актуальны и необходимы", – подчеркнула Алина Шолохман.

Предложений много

"Лучший алкоголь. Жмите! Большой ассортимент алкоголя в пакетах. Оптом и в розницу", – такого рода объявления просто заполонили сеть.

Цены, предлагаемые продавцами нелегального алкоголя, просто смешны. Так, 3 литра водки под названием "Финляндия" или "Абсолют" можно приобрести менее чем за 300 гривен. В то время как реальная цена такой продукции – 400-450 гривен за бутылку в 0,7 литра. Кажется, покупателей не тревожит возможность того, что после употребления такого "продукта" часто можно попасть как минимум в больницу. О значительном спросе на такие товары говорит и тот факт, что подобных сайтов становится все больше, а их ассортимент расширяется.

По словам экспертов, чаще всего контрафактный алкоголь маскируют под продукцию украинских производителей. Они советуют обращать внимание на внешний вид бутылки: как наклеены акцизная марка и этикетка. Если же говорим о водке, то следует встряхнуть ее и посмотреть, будет ли осадок. Качественная водка будет кристально чистой, но только по запаху можно определить, насколько качественный продукт. Еще один совет – покупать алкоголь в крупных торговых сетях, их производители фальсификата избегают.

А как за границей?

Польша в последнее время активно проводит борьбу с контрафактом. Так, например, было осуществлено ужесточение уголовной ответственности за изготовление и продажу нелегального алкоголя, изменены схемы уплаты акцизного налога, усилено административное давление и проведена продуманная налогово-финансовая политика. В результате удалось существенно снизить объемы нелегальной продукции.

И все же проблемы остаются и там. Так, из-за повышения акциза на 5% и увеличения себестоимости производства спиртных напитков цены на алкоголь в 2023 году резко пошли вверх. На сегодня "пол-литры" водки стоят от 28-35 злотых (260-326 гривен). Виски можно приобрести от 115-125 злотых за бутылку (1074-1167 гривен).

Да и это еще не предел. Согласно акцизной карте, принятой Минфином Польши, с 2023-го по 2027 год размер акциза на алкоголь будет увеличиваться на 5% ежегодно. Именно поэтому, несмотря на принятые меры, исследование Института свободного рынка показало, что в тени все еще остается примерно 20% алкогольного производства.