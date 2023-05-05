Ценовые параметры на рынке газа заставляют газодобытчиков работать на грани рентабельности, – Сторожев

Из-за текущих ценовых параметров на рынке природного газа газодобывающие компании вынуждены работать на грани рентабельности.

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Об этом заявил Роман Сторожев, президент Ассоциации "Недропользователи Украины" в ходе дискуссии "Закупки газа национальной газодобычи Нафтогазом. Есть ли шанс на возврат конкурентного рынка?", которая была организована Energy Club.

По его словам, выход "Нафтогаза" на "Украинскую энергетическую биржу" был долгожданным решением, поскольку это самая прозрачная модель, при которой компания может покупать газ.

Однако Сторожев отметил, что если частных добытчиков и дальше будут "душить" низкой ценой, это приведет к сокращению их добычи, что может крайне негативно отразиться на балансе газа в Украине.

"Мы видим такие факторы, которые очень ограничивают сам рынок. Поэтому мы будем, конечно, работать и в таких условиях, но будет не легко", – сказал он.

Сторожев также прокомментировал соглашение по продаже газа между "Нефтегазом" и ArcelorMittal. Он считает, что это создает не равные условия для продавцов газа. "То есть вопросы ответственности и паритетности этих договоров", – сказал он.

Накануне "Нефтегаз" сообщил о заключении договора с частным заводом ArcelorMittal Кривой Рог о продаже 200 млн м³ газа. По данным участников рынка, цена составила около 11 000 грн за тыс. м³, в то время как еще месяц назад "Нафтогаз" импортировал газ из Европы по 26 000 грн за тыс. м³.

Также бывший глава Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сомневается в прозрачности схемы продаж "Нафтогазом" газа завода Arcelor.