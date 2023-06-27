Цены на бензин и дизтопливо в Украине увеличились: сколько стоит и какая причина

В Украине оптовые цены растут и за неделю (19-26 июня) стоимость автомобильных партий бензина А-95 повысилась на 1,25 грн/л. Дизтоплива – на 1,5 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Так, оптовые партии дизтоплива 26 июня предлагались в среднем за 35 грн/л, а торговля производилась в пределах 33,25-37 грн/л, что на 1-1,5 грн/л больше по сравнению с предыдущим понедельником.

Бензиновые партии 26 июня в среднем по стране предлагались за 35,5 грн/л, а торговый коридор находился в пределах 32,5-37 грн/л, за неделю этот диапазон вырос на 1-1,5 грн/л.

Большинство операторов рынка объясняют рост цен на рынке влиянием комплекса факторов. Один из них – это существенная волатильность на внешних рынках, когда один котировочный день приносит рост ресурса на $20/т, а следующий – снижение на столько же. Это заставляет трейдеров перестраховываться и закладывать риски в оптовую цену.

К этому фактору также прилагается приближение даты возврата довоенного налогообложения и усиления со стороны СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) в борьбе с горючим сомнительным происхождением.

"Ситуация достаточно намагничена, потребители понимают грядущее удорожание из-за повышения налогов, а потому есть устойчивый спрос", – говорит собеседник издания. Трейдеры также сообщают, что есть определенный дефицит бензинов из-за аварии на НПЗ "Петромидия" в Румынии, профилактические ремонты нескольких европейских НПЗ на фоне постепенного сезонного роста спроса.

По данным издания "ВСЕ АЗС", средняя цена бензина А-95 во всех регионах Украины составляет 48,10 грн/л. В свою очередь, стоимость литра ДТ составляет 52,30 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, проверить бензин на наличие в нем большого количества химпримесей и присадок можно буквально через минуту. Для этого понадобится только лист белой бумаги.

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