Цены на газ могут упасть ниже нуля уже летом

Цены на газ в Европе летом могут упасть ниже нуля. Речь идет о стоимости голубого топлива при краткосрочных сделках (когда газ покупают сегодня на завтра). Главная причина – избыточное предложение на рынке.

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Как пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на трейдеров, вполне возможно, что летом продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы их товар кто-то забрал. Такая ситуация происходит при условиях значительного роста предложения при низком спросе. Хранить голубое топливо негде и покупателю доплачивают за то, чтобы он забрал газ.

Причин для такой ситуации несколько. Среди них и высокая производительность ветряных электростанций, и относительно низкий спрос в Европе. Последний раз, как отмечает агентство, такая ситуация наблюдалась в 2006 году.

"Отдельные региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными", – прогнозирует Педер Бьорланд, вице-президент по торговле газом и оптимизации в крупнейшей нефтяной компании Equinor ASA. Уже сейчас газовые хранилища в Европе заполнены в среднем на 66%. Обычно за зиму запасы исчерпываются, затем их постепенно восстанавливают до начала отопительного сезона. Но в этом году хранилища могут быть полностью заполнены уже в августе.

Есть также и негативный сценарий. Если Россия полностью прекратит поставку газа (сейчас работает трубопровод через Украину), либо же возникнут проблемы с поставками сжиженного газа, цены могут вырасти. Однако при стабильной ситуации стоимость газа летом обрушится.

Отметим, последние несколько лет в Европе наблюдался кризис на рынке газа. Россия еще до начала полномасштабного вторжения в Украины искусственно занижала поставки газа в Европу, чем спровоцировала рост цен. А уже во время полномасштабной войны неизвестные подорвали "Северный поток" и "Северный поток-2" – газопроводы, которые поставляли газ из РФ в Европу. В результате голубое топливо доставляется в ограниченном количестве. Кроме того, часть европейских стран самостоятельно отказалась от топлива из РФ.

Рынок быстро восстановился, а газ из России заменили поставщики из других стран. Также выросли поставки сжиженного газа (например, из США). На данный момент газ на июнь на хабе TTF продают за 297 долларов/тысяча кубометров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ожидала резкого подорожания газа и дефицит голубого топлива в Европе. Однако за зиму европейские потребители не успели исчерпать накопленные запасы газа.

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