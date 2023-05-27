Цены на газ резко снизились: планы России провалились

Цены на газ, несмотря на планы России дестабилизировать рынок, значительно снизились. На нидерландской TTF он предлагался по цене ниже 23,8 евро за мегаватт-час (это почти 250 евро, или 266 долларов за 1000 кубометров). Всю эту неделю голубое топливо предлагалось дешевле 300 долларов за 1000 кубометров с нисходящей тенденцией.

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"И это еще не предел", – пишет в своем Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Участники конференции E-World energy fair в немецком Эссене дали прогнозы дальнейшего снижения цен.

В швейцарской торговой фирме MET International предположили, что в ближней перспективе газ может стоить ниже 10 евро за мегаватт-час (около 113 долларов за 1000 кубометров), из-за, как выразился ее аналитик, "бутылочную шейку" – нехватку мест для хранения голубого топлива.

"В норвежской нефтяной компании Equinor вообще прогнозируют, что на отдельных региональных рынках в определенные времена или дни с высоким уровнем выработки возобновляемой энергии цены на газ вообще могут периодически становиться отрицательными (такое явление наблюдалось в свое время в октябре 2006 года в Великобритании), и вероятность этого выше по мере заполнения подземных газохранилищ и отсутствия дополнительных мощностей для хранения газа на фоне сокращения спроса на ресурс", – пишет Гетманцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания составляющих тарифа (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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