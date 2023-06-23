Цены на ключевой овощ в Украине выросли на 50% за неделю: что происходит

В Украине резко подорожал картофель – закупочные цены за неделю поднялись на 50%. Однако это явление будет кратковременным. Дело в том, что сейчас на рынке уже заканчивается картошка старого урожая, а массовые поставки нового урожая еще не начались.

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Таким образом, ситуация изменится уже буквально через несколько недель. "По информации участников рынка, поводом для роста цен в данном сегменте послужило общее сокращение предложения продукции на украинском рынке", – отметили аналитики проекта EastFruit.

Они напомнили, что практически на протяжении всего сезона цена на картофель урожая 2022 года удерживалась на достаточно низком уровне. И только под конец текущего сезона украинские производители существенно повысили отпускные цены на свою продукцию.

Так, на данный момент прошлогодний картофель в Украине уже поступает в продажу в среднем на 87% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Речь идет о ценах на продукцию, которую фермеры отгружают торговым сетям.

Сколько стоит картошка в магазинах и на рынках

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, в украинских супермаркетах в принципе непросто найти обычную картошку старого урожая. В "Сильпо" такая продается за 27 грн/кг (есть только мытая). А ранний картофель там же стоит 40 грн.

В АТБ на "старую" картошку установлена цена 11 грн/кг, но в наличии для онлайн-заказа ее нет. Зато молодой картофель там предлагают купить за 45 грн/кг.

В "Варусе" в продаже только молодая картошка и розовые сорта (традиционно более дорогие). Ранний картофель стоит 40 грн/кг, все остальное еще дороже – 43-53 грн.

На оптово-розничных рынках в продаже тоже только картофель нового урожая. Однако цена на него уже значительно ниже, чем в супермаркетах. Например, продавцы на "Столичном" предлагают купить килограмм в среднем за 26 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине просели цены на два популярных овоща. Мы разобрались, сколько они стоят в супермаркетах.

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