Цены на квартиры в Украине аномально меняются: на рынке сохраняется перекос

В Украине цены на квартиры в столице замерли, в то же время во Львове и других населенных пунктах, которые незначительно пострадали от военной агрессии РФ, стоимость жилья растет. Чтобы стимулировать спрос, продавцы готовы идти навстречу покупателям.

Видео дня

"Застройщики, например, готовы фиксировать курс для выплат, предоставляют длительные отсрочки — от 3 до 5 лет, уменьшают первый взнос. Такие программы необходимы из-за роста цен на жилье – в долларах стоимость не изменилась, а вот в гривне увеличилась на 35-40%", - пишет издание NV.

Но чем дальше от фронта — тем дороже. К примеру, в Киеве средняя цена на квартиры составляет 48 тыс. грн. за кв. м, во Львове – 45,9 тыс., в Одессе – 38 тыс., в Харькове – 22,8 тыс., а в Днепре – 42,1 тыс. Так, к двум третям всех продавцов убрали свои объявления по продаже, отложив это решение до победы. Владельцы часто не готовы предоставлять военный дисконт и ожидают завершения войны и роста цен.

"Остаются только те, кому деньги нужны сейчас, поэтому рынок резко принял сторону покупателя, открыв возможность для обсуждения дисконта, размер которого находится в пропорциональной зависимости от расстояния до линии фронта. В Киеве он составляет 30%… Дешевую гостинку в Киеве можно найти за $30 тыс. А владельцы квартир в новостройках идут на минимальные уступки, как правило, на 5-10% от довоенного уровня", – пишет издание.

Совершенно другой уровень цен во Львове. Квартиру на окраине без ремонта дешевле $32-35 тыс. купить сложно, и никто потенциальным покупателям 30% скидки не предлагает. Жилье в "чешках" сейчас можно купить за $1,5 тыс. за кв. м (60 тыс. грн), а в новостройках - по $1,7-2,5 тыс. за кв. м (68-100 тыс. грн.).

В Ужгороде, который стал популярным среди переселенцев после начала войны, квартира в пригодном состоянии стоит от $50 тыс., а с начала большой войны цены выросли на 20%.

А вот в Харькове сделок почти нет, как и единой ценовой политики. Одни продавцы не принимают во внимание военные риски и хотят получить довоенную сумму за свое жилье, другие готовы предоставить 30% скидки. Одно-двухкомнатные квартиры можно найти и за $16 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за сумму в три раза меньше предложенной квартиры можно купить жилье в доме "от застройщика". Правда, при этом придется потратиться на ремонт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!