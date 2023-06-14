Цены взлетели до исторического рекорда: в мире подорожало сырье для популярного напитка, чего ждать украинцам

Цены на кофе бьют рекорды на мировом рынке. Исторический максимум был достигнут в первую неделю июня. На пике цена сорта Robusta на Лондонской бирже достигла $2815 за тонну. Это самый высокий показатель с 2008 года, когда стартовали торги по кофейным контрактами. Такая ситуация отразится и на украинских ценах.

Видео дня

Рост с начала года составил уже более 50%. Как свидетельствуют данные торгов, к 14 июня цены на кофе упали незначительно и держатся в районе $2700 за тонну.

Как объяснил нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), основные причины стремительного подорожания – плохие погодные условия из-за Эль-Ниньо и рост цен на удобрения. Так, жара и засуха будут распространяться на основные регионы выращивания робусты. Все это будет способствовать сохранению дефицита кофе в 2023-2024 годах.

"Свою лепту внесла и высокая мировая продовольственная инфляция, которая побуждает потребителей использовать более доступные сорта кофе, что и привело к увеличению спроса на Robusta. Влияние на рекордное подорожание кофе повлекло за собой сокращение предложения", – отметил Гетманцев.

Так, Вьетнам (мировой лидер по производству робусты) собрал минимальный урожай за последние четыре года. А в Бразилии (второе место по производству) ожидаемый урожай будет ниже предыдущего года на 5%. В Индонезии сбор зерен упадет на 20%.

Что будет с ценами на кофе в Украине

Владельцы кофеен не планируют резко повышать цены на кофе, чтобы не испугать клиентов. Впрочем, кофе постепенно дорожает уже длительное время, и эта тенденция прекратится не скоро, рассказали эксперты The Page.

Предприниматели также отметили, что, кроме плохих урожаев в Бразилии и Колумбии, на цену кофе влияет удорожание его доставки в Украину. Из-за войны морские пути закрыты, а автомобильная поставка стоит в разы дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, если глобальное потепление продолжит прогрессировать, в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии, которые считаются лучшими местами для выращивания кофе, не останется пригодных для этого земель. Изменения прогнозируют уже к 2050 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!