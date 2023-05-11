У России проблемы с авиацией: в ближайшие годы она потеряет и пустит на запчасти большинство своих самолетов

Американская консалтинговая фирма Oliver Wyman прогнозирует, что к 2026 году российские авиакомпании могут потерять половину из своих 736 самолетов, а к 2033 году более 3/4 из них будут разобраны на запасные части. Причина – после "перерегистрации", а по сути, воровства Россией самолетов Airbus и Boeing, небо за пределами РФ для них закрыто не только на полеты, но и на обслуживание.

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Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил: стремительно ухудшающуюся ситуацию в авиационной отрасли РФ не исправит даже "аналоговнетный" самолет Sukhoi Superjet 100.

Дело в том, объясняет депутат, что за изготовление деталей и горячее обслуживание двигателя на Sukhoi Superjet 100 отвечала французская компания Safran. Которая после начала полномасштабной войны остановила свое участие в совместном предприятии с ОДК Powerjet.

"Российский производитель более чем за год не удосужился освоить ремонты двигателя и предложил авиакомпаниям произвести "ре-моторизацию" самолетов на еще один "аналоговнет" – двигатель российского производства ПД-8. Однако все уперлось в стоимость: самолет SSJ-100 в начале 2022 года стоил 2-2,5 млрд рублей, а новый двигатель к нему обойдется как минимум 1,3-1,8 млрд рублей, но, по оценке авиакомпаний-эксплуатантов, с учетом всех необходимых работ цена будет выше минимум в 1,5-2 раза", – отмечает Гетманцев.

При этом, подчеркивает он, использование существующих двигателей тоже является проблемой. Дело в том, что:

оригинальные комплектующие для них закончились еще осенью;

"Ростех" так и не смог освоить выпуск топливных фильтров.

Не спасает ситуацию и повторное использование грязных фильтров – после промывания тормозной жидкостью. Ведь срок их эксплуатации составляет лишь несколько дней.

"Эксперты говорят, что уже через год "станут" двигатели Sukhoi Superjet 100 авиакомпаний "Азимут", Red Wings и "ИрАэро", которые много летали в 2022 году, а через три-четыре года – и у экономившей свои борты авиакомпании "Россия". Производители Sukhoi Superjet 100 посчитали, что к концу нынешнего десятилетия из 150 изготовленных самолетов на ходу останется только 28. И это при условии, что с ними не случится какая-нибудь беда в воздухе во время полета", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ буквально украла более 400 пассажирских самолетов из лизинга. Еще в марте-2022 президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях. Тем не менее такие суда были замечены и на заграничных рейсах в дружественные Кремлю страны.

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