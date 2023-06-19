Уважно спостерігаю за подіями довкола закупівель МінОборони.

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Для мене дуже важливо, щоб все відбувалось чітко, прозоро та за мінімальні кошти.

Чому? Все просто. Чим більше зекономимо коштів на закупівлі їжі - тим більше купимо зброї.

Тому дуже класно, що нарешті керівництво Міноборони спільно з Громадською антикорупційною радою взялись за цей процес.

Були проведені перші за час повномасштабки відкриті торги Prozorro. Тільки на затверджених 16 лотах зекономили 3,5 млрд. Загалом – більше 6 млрд.

Як результат - так звана тендерна мафія програла торги.

Бо була впевнена, що відмінить їх.

Але, слава Богу, після публічного розголосу Міноборони та суди адекватно зреагували. Наразі структури, що подали позови, зокрема Трейд Граніт Інвест, яку ЗМІ та відкриті джерела пов’язують з відомим фігурантом розслідувань НАБУ Андрієм Адамовським, програли 4 суди.

І тут почалось найцікавіше. Мафія, яка наживалась всі ці роки на закупівлях, підключила Шарія, Рабиновича і Telegram-канали (в тому числі і визнані СБУ частиною мережі агентурних російських тг-каналів, що керуються ГРУ рф), і почала нападати на Громадську антикорупційну раду та її "мотор" - одну з найбільш відомих українських волонтерок Дану Ярову.

Це смішна і безперспективна агонія тендерної мафії.

Втім, судові процеси ще йдуть. Сподіваюся, жадібність окремих суддів не переможе їхнього страху перед громадянським суспільством.

А як військовий агонією задоволений. Дякую громадськості та МінОборони.

Істерикою тендерної мафії - задоволений