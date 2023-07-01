У Турции есть все возможности прекратить российский саботаж на Черном море, – эксперт

Россия откровенно саботирует действие Зерновой сделки, но у Турции есть все возможности для того, чтобы это прекратить и обеспечить свободное судоходство в Черном море. Такое мнение высказал экономический эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала Прямой.

Видео дня

"Сейчас ситуация, когда по одному кораблю в день проходит через Босфор. Россия активно саботирует зерновое соглашение, они не пропускают корабли, имеющие конечную точку или промежуточную точку порт Южный, куда они могут зайти и забрать зерно. Сейчас все упирается в Эрдогана (президента Турции – Ред.) и его желание продлевать Зерновое соглашение. Нет других механизмов влияния (на Россию – Ред.), кроме того влияния, которое использует Эрдоган, когда говорит: Черное море, я здесь главный, стрелять никто не будет", - подчеркнул он.

Фурса подчеркнул: сейчас Турция имеет сильнейший флот в Черном море, и именно этим воспользовалось международное сообщество, когда в прошлый раз заставило РФ вернуться к выполнению требований зернового соглашения. Точно таким же механизмом Турция может воспользоваться, чтобы обеспечить в Черном море свободное судоходство.

"Так уже было прошлой осенью. Россия сказала, что она выходит (из Зерновой сделки – Ред.), а Эрдоган сказал: а мы не выходим, Турция, Украина и ООН продолжают. И россияне вернулись, утерлись, потому что они ничего не могут сделать с турецким флотом. Именно турецкий флот сейчас самый сильный в Черном море. Один раз Эрдоган настоял на своем и продавил. Поэтому если у него будет такое желание, он снова сможет продавить", - резюмировал эксперт.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.