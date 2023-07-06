Украина национализировала самолет российского военного гиганта "Ростех": что известно

В Украине национализировали грузопассажирский самолет одного из крупнейших российский производителей военной авиатехники – корпорации "Ростех". Речь идет о воздушном судне АН-140-100. Его стоимость оценивается почти в 150 млн грн.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Национализация произошла по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который удовлетворил соответствующий иск от Минюста.

"До полномасштабного вторжения России воздушное судно было передано украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в страну-агрессор", – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина". Это предприятие входит в структуру "Ростеха" – ведущего производителя военной авиатехники в России.

"Именно эта российская компания поставляет для армии страны-агрессора боевые самолеты, что воюют против Украины. Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины)", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики выяснили, что российский бизнес в Украине жив даже после года войны. Проблема заключается в трудностях с конфискацией и национализацией активов олигархов.

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