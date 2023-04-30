Украина получит оружие нового поколения: подписаны договора с производителем Bayraktar

Украина подписала три новых соглашения с турецкой компанией Baykar (производит, в частности, дроны Bayraktar TB2). Ожидается, что они принесут стране экспортную выручку и доспехи нового поколения.

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Об этом в Telegram сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. При этом каких-либо деталей соглашений раскрывать он не стал.

"Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали ясное дело не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", – говорится в сообщении.

Как известно, несмотря на войну, Baykar продолжает реализацию плана создания в Украине научного и производственного центра. По словам генеральный директора компании Халука Байрактара, общая площадь центра Baykar в нашей стране будет составлять 30 тыс. кв.м, а количество украинских специалистов, инженеров и техников – более 300 человек.

Также Baykar будет производить беспилотники. И речь идет не только о Bayraktar TB2, но и, в среди прочего:

Akıncı;

истребитель Kızılelma.

Отметим, Akıncı и Kızılelma используют украинские двигатели. Речь идет о МС-500 и АИ-450.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий боевой беспилотник AKINCI с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров. Это испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой стало первым в истории Турции.

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