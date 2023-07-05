Украинский IT-миллиардер оказался мистификаторам: он собирал деньги на ВСУ и ему верили даже банкиры

Антон Сватик – СЕО компании "Финтех Девеломент", крупные СМИ называют его бизнес "IT-гигантом", "одним из крупнейших" на рынке, его публикации в соцсети "лайкают" банкиры, члены набсоветов. Он рассказывает о новых технологиях и советует, в какую криптовалюту лучше инвестировать.

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Сватик, 32-летний IT-миллиардер, мог бы стать примером нового поколения украинской бизнес-элиты. Если бы не одно "но" – львиная доля его рассказов – мистификация. И поверили ему не только читатели в соцсетях, но и некоторые представители банковского сектора, государственные ведомства и даже крупные СМИ.

Последние несколько месяцев вместо рассказов о потраченных на помощь ВСУ десятков миллионов гривен "миллиардер" стал сам собирать пожертвования. Помогают ему несколько партнеров, а деньги идут на личные счета и даже на счет его "крупнейшей" компании.

OBOZREVATEL рассказывает о том, кто такой Антон Сватик и чем известна его "бизнес-империя".

Миллиардер пожертвовал $1 млн на протезы героям ВСУ. Но только на словах

"Ровно 21 день назад я купил монету PEPE на $2700. Теперь это $820 млн... Я принял решение задонатить 1 миллион долларов на БО "БФ "Мета" по открытой у них программе протезирования пострадавших военнослужащих", – написал Антон Сватик, СЕО "Финтех Девелопмент", 7 мая.

Щедрому пожертвованию от бизнесмена, который только что стал на 820 млн долларов богаче, в благотворительном фонде "Мета" обрадовались. Директор фонда Евгений Глод рассказывает OBOZREVATEL: полтора месяца длились переговоры со Сватиком, он обещал переводить каждый день по 1,5 млн грн. Но вот только в результате не пожертвовал ни копейки.

"Он балабол! Если бы то, что говорит Сватик, было правдой, у нас бы благотворительность в Украине уже б на таком уровне была бы! Ни копейки он не дал, полтора месяца голову морочил, время занимал. Встречались с ним, обещал много", – жалуется Евгений Глод.

Антон Сватик не только "делится" своими миллионами, но и собирает пожертвования у своих клиентов, коллег, подписчиков. Например, в сборе для Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" приняла участие член Насбовета Ощадбанка Роза Тапанова. Она пожертвовала три тысячи гривен. Сватик регулярно призывает принимать участие в сборе средств крупные компании, IT-сектор, банкиров.

Последние несколько дней долларовый "мультимиллионер" пытается собрать деньги на реабилитацию военнослужащего Аделева Ивана. Сперва Сватик писал, что собрать нужно 400 тыс. грн, а затем все-таки снизил планку до 100 тыс. грн.

OBOZREVATEL удалось найти мать упомянутого военного. Жительница Винницкой области Ирина Притолюк рассказывает: месяц назад ее сын Сережа (так на самом деле зовут бойца, фото которого разместил Сватик) пропал. Две его фотографии разместили в чате группы по розыску пропавших безвеcти в Telegram. Нигде кроме чата эти фото родственники не публиковали. Теперь же две фотографии Сергея использует Антон Сватик для того, чтобы собрать деньги на "реабилитацию".

"Это мой сын! Сергей Алексеевич Филев. Он пропал! Никакие деньги на реабилитацию мы не собираем. Мы из Винницкой области, мы эти фотографии в группу пропавших опубликовали, а теперь их используют мошенники", – утверждает женщина.

Нам также удалось найти первую публикацию фотографий. Дарья Филева разместила их в группе для родных и близких пропавших. Она также указала, что на фото изображен Филев Сергей Алексеевич.

Антон Сватик использует при сборе средств не только фотографии военных, но и многочисленные письма от Государственной пограничной службы (ГПСУ). OBOZREVATEL изучил десятки опубликованных документов. Судя по ним, компания "Финтех Девелпомент" разослала подразделениям Государственной пограничной службы письма с предложением оказать помощь. Пограничники в ответ описали свои потребности (нужны аптечки, генераторы и т.д).

Затем Сватик публикует ответы ГПСУ, но утверждает, что они сами к нему обратились с просьбой и вот теперь он открывает сбор на те самые аптечки, генераторы и т.д. В сборе средств помогает лейтенант ГПСУ Денис Збышко. В комментариях к постам Сватика он уточняет, что является частью "Сталевого Кордону". Как стало известно OBOZREVATEL, в ГПСУ он мобилизирован.

"Лейтенант ГПСУ" также разместил фейковый сбор "на реабилитацию Аделева Ивана", собирает деньги на пограничников, используя счета все того же "Финтех Девелопмент". Судя по информации, которую получил OBOZREVATEL от собеседников в правоохранительных органов, Збышко 29 лет, он, как и указывает на своей странице в соцсетях, действительно окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, до этого учился в военном лицее. Получив высшее образование, проходил стажировку в Верховной Раде. Номер телефона Дениса Збышко оказался отключенным, поэтому взять у него комментарий не удалось.

В ГПСУ нам заявили: что в ответ на наш запрос уже начали проверку. "Будет проведено расследование касательно корреспонденции (имеется в виду письма от ГПСУ к "Финтех Девелопмент" – ред.), а также группы людей, которые принимали в этом участие. Хочу отметить, что вся полученная помощь учитывается. В ближайшее время будет проверено, получали ли помощь и в каком объеме", – заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Мы также обнаружили связь между Антоном Сватиком и бывшим директором департамента одного из крупнейших в Украине банков. Бывший сотрудник финучреждения также стал волонтером и собирает деньги на ВСУ, пограничников. Но использует не те счета, которые указывают в своих сборах Сватик и Збышко, поэтому доказать их связь на данный момент невозможно.

Антон Сватик: гений или выдумщик?

Антон Сватик начал рассказ о своих "банковских продуктах" в Facebook в августе 2021-го. 25 сентября он порадовал аудиторию очередными успехами: его cryptocard заказали 1,2 млн украинцев. К концу 2021-го, добавил Сватик, "команда" выпустит приложение, с помощью которого с биткоином можно будет покупать товары в магазинах, расплачиваться за коммуналку. "Благодарим MasterCard за поддержку в реализации продукта", – добавил для пущей важности Сватик.

Разумеется, оплачивать биткоинами продукты в украинских супермаркетах не просто нелегально (единственной валютой для оплаты является гривня), но и невозможно. Незадолго до этого, 21 июля, жительница села Стоянцы Татьяна Сватик зарегистрировала компанию "Финтех Девелопмент". Юридический адрес: Мостирский р-н, село Стоянцы, ул. Зеленая, 100. Судя по карте, здесь находится отделение "Укрпочты".

Уставной капитал компании – 280 млн грн. Вот только эту сумму, скорее всего, Татьяна Сватик на счет не внесла. Также она не подала декларацию, поэтому регистрацию НДС ее компании аннулировали. В Youcontrol сохранилась информация о розыске Татьяны несколько лет назад. Она пропала в своем родном селе, выехала на работу во Львов и перестала выходить на связь. Однако вскоре будущую предпринимательницу нашли. Также в судебном реестре есть информация о ее судах с ПриватБанком. Она взяла кредит на 5 тыс. грн и не смогла вернуть деньги. Банк вытребовал у нее 40 тыс. грн (с учетом процентов и штрафов).

"Финтех Девелопмент" чаще всего упоминается в рассказах ее мужа – Антона Сватик. Супруга всего лишь зарегистрировала компанию, а вот продвижением активно занялся муж. Несколько лет рассказов о проданном камне за 15 млн долларов, о заработанных за несколько недель 820 млн долларов на криптовалюте, о пожертвованиях на десятки миллионов гривен и дело сделано. Атон Сватик стал заметной фигурой.

Одну из его невероятных новостей подхватили крупнейшие украинские СМИ. Его посты о сокрушительном успехе "лайкали" глава правления ПУМБ Сергей Черненко, медийные финансовые эксперты.

В прошлом году после новости о 500 бронированных машинах, которые "Финтех Девелопмент" купили и передали ВСУ, несколько профильных IT-изданий написали о его "банке" (свои "продукты" он называет "Стереобанк", "Таксибанк"). Разбор сводится к тому, что никаких банков на самом деле не существует. А передачу 500 бронированных машин опровергли сперва военные, а после и сам Сватик. По его версии, покупка сорвалась.

Рассуждения Сватика о банковской деятельности вызывают сомнения, действительно ли он имеет представления о работе финучреждений. Например, он искал аудиторскую компанию для банка, который он якобы собирался купить, с помощью рекомендаций подписчиков в Facebook. А затем принял решение, что его "команда" сама проведет аудит. Дело в том, что для проведения аудиторской проверки банка необходимо иметь лицензию НБУ.

А у компании Сватика нет лицензии ни на аудиторские проверки, ни на банковскую, ни на финансовую деятельность. Фактически "Финтех Девелопмент" – официально не является финансовой компанией. При этом ему действительно предоставили статус резидента Дія.City.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к Дія.City. Там пояснили: IT-бизнес выступал за то, чтобы резидентство присваивалась без жестких проверок так, чтобы им смогли беспрепятственно пользоваться все участники рынка. Так и сделали.

Есть три базовых условия для получения статуса резидента Дія.City. Наличие юрлица, зарегистрированного по украинскому законодательству. Осуществление одного или нескольких квалифицированных видов деятельности Дія.Сity. И отсутствие анти критериев (санкции, страна-агрессор или ее резидент в структуре собственности, чёрный список FATF и тд.).

Если компания стала резидентом Дія.City, это означает, что она соответствует всем этим требованиям. "Касательно других критериев резидентства действует декларативный принцип – то есть в заявке на получение статуса резидента компания уверяет, что будет соответствовать другим критериям (90% доходов – от осуществления квалифицированных видов деятельности; средняя месячная зарплата работников или вознаграждение гиг-специалистов – не менее €1200 в эквиваленте; +9 работников и/или гиг-специалистов). Соответствие этим критериям компании должны подтверждать отчетом про соответствие и независимым аудиторским заключением. Но в связи с военным положением эта процедура отсрочена", – пояснили в Дія.City.

Наличие компании "Финтех Девелопмент" среди резидентов Дія.Сity – не правило, а исключение из правил, которое имеет место быть из-за декларативного входа. Сватик не отвечает на звонки, ведет только электронную переписку, а проверить предоставленную им информацию, пока действует военное положение, нельзя. Процедура исключения из Дія.City без подтверждения нарушения критериев пока что не действует.

"Мы точно не заинтересованы в наличии сомнительных компаний среди резидентов Дія.City — это бросает тень на все пространство, созданное для поддержки развития ИТ в Украине. Если компания занимается мошенничеством, ее не должно существовать в правовом поле Украины в принципе. Решение этого вопроса — уже в компетенции правоохранительных органов", – добавили в Дія.City.

OBOZREVATEL передаст собранную о компании "Финтех Девелопмент" информацию в правоохранительные органы. В любом случае, за много месяцев "волонтерства" "Финтех девелопмент" не опубликовал ни одного подробного отчета о собранных и потраченных средствах. Сейчас деньги собирают на реабилитацию "бойца", который на самом деле пропал, а его близкие не подозревали о таком сборе. Деньги поступают на счет "Финтех Девелопмент", и провести тщательную проверку компании во время военного положения налоговая не может.

Антон Сватик на своей странице в соцсетях публиковал фото своей дочери, ссылку на канал своей супруги (где есть ее фото), однако ни разу не разместил в сети собственное изображение. Также он является СЕО только на словах, в документах "Финтех Девелопмент" единственным владельцем и руководителем указана его супруга. Еще несколько дней назад по информации OBOZREVATEL Антон Сватик находился во Львовской области.

Мы призываем читателей продолжать финансово поддерживать прозрачные благотворительные фонды и волонтеров. Важно при этом проверять их репутацию и следить за отчетами.