Олигарх Фирташ получил от СБУ и БЭБ подозрение в совершении преступления: разоблачена схема

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности 15 мая вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний.

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Так, с утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха (РГК, Ее энергия) и облгазов. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По данным наших источников, за 7 лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд грн.

Как работала схема?

К организации сделки причастны Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них руководители "Региональной Газовой Компании" (РГК), фактически управляющей 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, только в течение 2021-го незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

Чиновники "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычным украинцам, оплачивавшим коммунальные платежи.

Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины.

Ранее сообщалось, что следователи Госбюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении бывшего министра энергетики Игоря Насалику. По информации источников, эксминистр подписал в пользу олигарха Дмитрия Фирташа убыточные для государства соглашения.

Об объявлении подозрения сообщила пресс-служба ДБР. Имя экс-министра не называется, однако годы пребывания в должности указывают на Насалика. Также его имя называл журналист Евгений Плинский еще до официального уведомления ДБР.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что руководство связанной с известным олигархом группы компаний в Украине разоблачили в уклонении от уплаты налогов на более чем 108 млн грн, возбуждено уголовное производство. Речь может идти о Фирташе и предприятиях "Азот", "Северодонецком объединении "Азот" и "Ровноазот".

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