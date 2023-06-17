Украинское вино SHABO впервые получило платиновую медаль Decanter World Wine Awards 2023

Вино SHABO Muscat Ottonel Limited Edition 2016 набрало 97 баллов и получило платиновую медаль на Decanter World Wine Awards – самом престижном в мире винном конкурсе. Это первая платина для Украины за всю историю Decanter. Такое вознаграждение получают менее 0,68% из 18 250 представленных на конкурсе вин.

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Первыми для Украины SHABO принесли две золотые медали Decanter в сокровищницу международных наград для украинских вин в 2021 году. Золото получили SHABO Шардоне Grande Reserve 2015 и SHABO Каберне Grande Reserve 2017. Платина в этом году – большой шаг вперед к мировому признанию украинских вин.

Почти 20 тысяч вин из 57 стран, 236 международных виновных экспертов, включая 53 Masters of Wine и 16 Master Sommeliers, приехавших из 30 стран. И все эти именитые судьи, звездные эксперты и талантливые региональные винные специалисты во время слепых дегустаций оценивали каждый глоток в бокале.

Золотых медалистов выбирают после трех дегустаций, а платиновых после дополнительной дегустации, которую проводят главные члены жюри.

Кроме того, в этом году вина SHABO получили на Decanter 5 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Как говорит СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе: "Компания SHABO рада пополнить копилку достижений украинского виноделия первой платиной и представлять Украину и крупные украинские вина, которые далее получают признание. Такие награды запечатлевают место Украины на винной карте мира".