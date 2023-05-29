Украинцам пересчитали зарплаты: сколько в среднем платят 

В Украине рынок труда постепенно восстанавливается после начала полномасштабной войны. Средняя зарплата за первый квартал 2023-го увеличилась на 3,1%, а по состоянию на конец мая составила 13 423 грн.

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Об этом сообщает издание PaySpace. Так, согласно их расчетам, после начала полномасштабной войны количество вакансий сократилось в 15 раз. Однако на данный момент на рынке происходит постепенное восстановление.

Согласно данным ПФУ, вначале 2023-го средняя зарплата в Украине составила 12 644 грн. А к маю выросла до 13 423 грн. Правда, стоит отметить, что данные Пенсионного фонда, которые использует издание, может нечетко отображать реальное положение на рынке.

Так, Пенсионный фонд показывает статистику только исходя из тех зарплат, с которых им платят взносы. Доходы физлиц-предпринимателей, теневую часть заработных план статистика не учитывает. Для сравнения, кадровые порталы показывают среднюю зарплату в размере около 16 тыс. грн.

При этом кадровые порталы показывают только данные из объявлений, они не учитывают те вакансии, в которых не указана заработная плата, либо же те вакансии, которые закрываются без участия кадровых порталов. Традиционно самые высокие зарплаты получают работники сферы информационных технологий.

Также отличается размер средней зарплаты и зависимо от региона. Высокие зарплаты в столице, Львове. При этом, к примеру, в Харькове, который до полномасштабной войны занимал место среди городов с самыми высокими средними зарплатами, заработки значительно сократились.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2023-м минимальная зарплата меняться не будет. А в 2024-м в правительстве уже рассматривают возможность пересчитать минималку.

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