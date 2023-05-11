Украинцам пересчитают пенсии: кто получит на 1000 грн больше

В Украине с 1 июля на 19,7% повысят пенсии чиновникам, госслужащим, ученым и народным депутатам. Указанные категории не получили прибавку с 1 марта, как остальные пенсионеры. Индексация для них произойдет с задержкой на четыре месяца.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Так, уровень индексации пенсий для чиновников, депутатов, ученых посчитали по той же формуле, что и другим украинцам. Половину от среднего роста зарплат за три года прибавили к половине от прошлогодней инфляции.

Увеличивать будут только ту часть пенсии, которая рассчитана по формуле. Например, если пенсионер получает прибавку за стаж, за особые заслуги, если пенсию увеличили до гарантированного уровня, то полный размер выплаты повышать не будут.

Например, если ваш расчетный размер пенсии составляет 5000 грн, то после перерасчета 1 июля размер выплаты составит уже 5985 грн. Следующая индексация ожидается с марта 2024 года. Отметим, при этом в 2023-м из-за проблем с бюджетом отменили индексацию прожиточного минимума.

То есть повышать минимальную и максимальную пенсию, а также прибавку за стаж сверх нормы в этом году не будут. Это связано с тем, что индексация должна быть как минимум на уровень инфляции. Цены в прошлом году выросли на 26,6%, то есть минимальную пенсию должны повысить с 2093 до 2650 грн. У Пенсионного фонда нет денег для того, чтобы профинансировать такое повышение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине планируют провести пенсионную реформу. Главная задача – запустить обязательные накопления и обязать каждого украинца откладывать часть зарплаты на личном счету для будущей пенсии.