Украинцам пересчитают зарплаты: сколько будем получать

В 2023 году Нацбанк ожидает роста реальных зарплат на 3,7% (а номинальная, без учета инфляции – на 25%). В 2024 году ожидается рост реальных зарплат на 5,7%, номинальная – на 19,2%. В 2025 году на 4,9% увеличится реальная зарплата и на 12,7% – номинальная.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С одной стороны, в Украине количество вакансий все еще не вернулось к уровню до 24 февраля 2022-го, с другой - значительно сократилось количество ищущих работу. По оценкам ООН, только за январь-март 2023-го из Украины выехало на 600 тыс. человек больше, чем вернулось. Чаще едут именно трудоспособные украинцы.

Всего за время полномасштабной войны количество беженцев достигло 8,6 млн человек, из них 5 млн украинцев уже получили статус временной защиты в ЕС. Беженцы получают официальный статус, находят работу и не планируют возвращаться домой в ближайшее время. Только в Польше официально работают 900 тысяч украинцев.

После войны часть беженцев вернется в Украину. Тем не менее, и часть мужчин, которые сейчас не могут легально уехать из страны, переедут к своим женщинам и детям за границу.

В 2022 реальный уровень зарплаты (с учетом влияния инфляции) сократился на 11,8%. То есть в среднем каждая семья в прошлом году могла покупать на 11,8% меньше товаров и услуг, чем в 2021 году. В некоторых областях средняя зарплата упала почти на треть (сложная ситуация в производственном секторе и в сфере предоставления услуг).

В то же время эксперты рынка труда отмечают: по меньшей мере, в этом году рассчитывать на масштабную индексацию зарплат не стоит. Эксперт Татьяна Пашкина объясняет: больше будут платить тем, чья работа важна и влияет на доход предприятия. С такой позицией согласны и ее коллеги.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А имеющие опыт всегда имеют высшие ожидания относительно заработной платы", – уверена Наталья Слинько, операционная директор направления Еxecutive Reserch grc.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине правильно оформить отпуск, чтобы размер заработной платы увеличился. Такая возможность есть при условии, если потратить больше отпускных дней.

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