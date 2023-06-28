Украинцам продавали поддельную парфюмерию под видом мировых брендов: раскрыта схема

В Украине разоблачили преступную группу, которая занималась производством поддельных духов и их продажей под видом парфюмерии известных иностранных брендов. Организатору схемы уже сообщили о подозрении.

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Об этом заявили в пресс-службе БЭБ (Бюро экономической безопасности). "Еще десять участников подозреваются в незаконном использовании знаков для товаров торговых марок, права на которые принадлежат известным иностранным компаниям по изготовлению духов", – отметили в бюро.

Схему реализовывала организованная преступная группа, в состав которой входили уроженцы Сирийской Арабской Республики. Они оборудовали в Одесской области место производства и привлекли к работе граждан Украины.

Поддельная парфюмерия продавалась не только на территории Одесской области, но и по всей Украине. Липовые духи продавали оптовыми партиями и в розницу через интернет-сайты, Telegramm-каналы и в торговых точках рынка "7 километр".

Ранее на производстве, складах и торговых точках провели 22 обыска. Также обыски прошли по местам жительства фигурантов дела. Было найдено и изъято:

более 50 тысяч флаконов контрафактной парфюмерии известных мировых брендов;

автоматизированная установка для разлива и смешивания жидкостей;

печатный станок и полиграфия;

емкости с концентратом и сырьем;

упаковочная пленка;

спреи, бутылки из бесцветного стекла, дозаторы и другие товары для разливной парфюмерии.

Общая стоимость изъятых товаров составляет более 69 млн грн. Организатору схемы сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК);

незаконное использование знаков для товаров, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 229 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской области разоблачили склад поддельного кофе. Продукт продавали под видом известной итальянской марки.

Где велось производство кофе "международного бренда", пока не сообщается. Однако известно, что подделку сбывали на рынке, а также через интернет под видом настоящей итальянской продукции.

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